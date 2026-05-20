OpenAI prepara su solicitud de salida a bolsa en las próximas semanas: Debutaría en otoño

Según una persona familiarizada con el plan, OpenAI se está preparando para presentar la solicitud de oferta pública inicial en las próximas semanas y tiene como objetivo su debut en bolsa en algún momento del otoño.

El creador de ChatGPT está trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar una solicitud confidencial de salida a bolsa tan pronto como el viernes 22 de mayo, pero la fecha exacta sigue siendo incierta, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información no es pública.

OpenAI declaró en un comunicado: “Evaluamos periódicamente diversas opciones estratégicas. Nuestro enfoque sigue centrado en la ejecución”.

El camino de OpenAI

OpenAI ha estado preparando el terreno para salir a bolsa este mismo año, como parte de una estrategia más amplia para captar más capital y financiar su costosa inversión en chips, centros de datos y talento, según informó Bloomberg News.

Sus rivales, Anthropic PBC y SpaceX, también se preparan para cotizar en bolsa. La documentación para la salida a bolsa de SpaceX podría hacerse pública el miércoles.

Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios. El Wall Street Journal informó el miércoles sobre los planes de OpenAI para salir a bolsa. Reuters había informado en octubre que la salida a bolsa podría valorar la compañía en hasta 1 billón de dólares.

¿Qué pasó con la demanda de Elon Musk a Sam Altman?

OpenAI eliminó un obstáculo para sus planes de salida a bolsa a principios de esta semana cuando un jurado desestimó la demanda de Elon Musk contra la compañía y su cofundador, Sam Altman.

Musk, uno de los primeros inversores de OpenAI, había alegado que, bajo el liderazgo de Altman, la compañía traicionó su misión de beneficiar al público al transformarse en un negocio con fines de lucro. El jurado finalmente rechazó su caso, al considerar que Musk esperó demasiado tiempo para demandar a la compañía.

Sin embargo, OpenAI se enfrenta a varios desafíos de cara a una posible salida a bolsa. La compañía se enfrenta a una mayor competencia de empresas como Anthropic y Google. Según se informa, no alcanzó ciertos objetivos internos de ingresos y crecimiento de usuarios. Además, varios ejecutivos clave han abandonado la empresa o se han retirado de sus cargos. OpenAI también ha estado trabajando para optimizar su extensa cartera de productos.

¿Por qué han demandado a OpenAI?

Además, OpenAI se enfrenta a numerosas demandas relacionadas con su popular chatbot, que alegan diversos daños, incluyendo homicidio culposo. Mientras tanto, Musk ha prometido continuar su batalla legal contra la compañía.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, OpenAI se ha convertido en una de las empresas de IA más valiosas y poderosas del mundo. En abril, el desarrollador de modelos de IA cerró un acuerdo para recaudar 122 mil millones de dólares de inversores, con una valoración de 852 mil millones de dólares, lo que representa la mayor ronda de financiación de la compañía hasta la fecha.

El desarrollador de IA se ha comprometido a invertir más de 1.4 billones de dólares en infraestructura física en los próximos años para respaldar sus iniciativas de inteligencia artificial.

Para financiar estas inversiones, OpenAI y su rival Anthropic han recurrido a un grupo de fondos de capital riesgo y empresas tecnológicas, incluidos sus proveedores de servicios en la nube y chips, como Amazon y Nvidia.

Esta compleja red de alianzas ha generado preocupación sobre las posibles consecuencias si la tecnología no cumple con las altas expectativas actuales.