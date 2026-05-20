‘Bájense todos’: Asaltan a Fernando Vargas, analista deportivo, durante transmisión en vivo

Asaltan a periodista en plena transmisión en vivo que quedó registrada (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini).

Fernando Vargas, periodista deportivo y director de comunicación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), sufrió un asalto a mano armada la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo desde Morelos.

El hecho quedó registrado en tiempo real durante un enlace del programa Blablabla Deportivo en las redes sociales de Activo Deportes, donde el comunicador analizaba la actividad de los playoffs de la NBA.

El video se viralizó rápidamente. La audiencia observó cómo un sujeto abrió la puerta del vehículo donde se encontraba Vargas y lo obligó a entregar sus pertenencias.

¿Qué pasó con Fernando Vargas y cómo fue el asalto en vivo?

El asalto ocurrió en una gasolinera en Morelos. El comentarista deportivo realizaba un enlace desde el interior de su vehículo estacionado cuando un hombre se aproximó al automóvil y abrió la puerta del conductor.

Según se aprecia en la transmisión, el agresor cortó cartucho y apuntó contra el periodista: “Bájsense todos, rápido. Las llaves, rápido, dame teléfonos y carteras. El carro también, bájate”, demandó.

Durante el atraco, Vargas buscó mantener la calma. El periodista intentó pedir permiso para descender con una maleta de trabajo; sin embargo, el delincuente rechazó la solicitud: “Nada, nada…”.

Desde el estudio principal, el conductor Ed Martínez observó el atraco en tiempo real. Su reacción también quedó grabada: “No puede ser”, expresó al aire antes de que la pantalla se fuera a negro y concluyera la transmisión de su compañero.

Posteriormente, el programa confirmó que Vargas “está a salvo, pero con un gran susto” y difundieron el clip con la intención de facilitar la identificación de uno de los presuntos responsables que apareció parcialmente captado por la cámara.

LNBP se solidariza tras asalto a Fernando Vargas

La LNBP reaccionó mediante un comunicado institucional difundido tras el ataque contra su colaborador.

En el documento, la liga expresó “su solidaridad y total respaldo” hacia Fernando Vargas y confirmó que el periodista se encuentra bien.

El texto firmado por Alonso Izaguirre López, comisionado general de la liga, reiteró “su firme compromiso con el bienestar, la integridad y la seguridad” de quienes forman parte de la comunidad deportiva y mediática.

La institución manifestó su rechazo a cualquier acto que vulnere la tranquilidad de sus colaboradores y reconoció “la fortaleza, profesionalismo y entereza” mostrados por Vargas y su familia ante lo ocurrido.

Hasta el momento, el periodista no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre el asalto y tampoco existe información oficial sobre personas detenidas por el caso.

¿Quién es Fernando Vargas, director de comunicación de la LNBP?

Fernando Vargas cuenta con más de dos décadas de trayectoria en medios, comunicación deportiva y gestión institucional. Estudió en la FES Acatlán de la UNAM y ha desarrollado trabajo en televisión, radio y plataformas digitales como reportero, conductor y directivo.

Actualmente, funge como director de comunicación de la LNBP, además de colaborar en espacios como Activo Deportes y Eje Central. También encabeza la firma deportiva 14 Segundos como CEO y ocupa la dirección de operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Su experiencia incluye cargos como director de Deportes en Capital Media entre 2015 y 2018, conductor en Grupo Fórmula entre 2006 y 2012 y director del diario deportivo Estadio. Además, participó como gerente de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y actualmente se desempeña como catedrático de maestría en la Universidad Amerike.