EU da ‘golpe’ al Cártel de Sinaloa: Lista de todos los sancionados por lavado de dinero

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas. (Foto: Departamento del Tesoro)

El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles 20 de mayo sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, por el tráfico de fentanilo, un potente opioide sintético.

El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las medidas afectan a dos estructuras diferenciadas dentro del cártel, consideradas clave tanto en la distribución de drogas como en el lavado de dinero.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

La segunda red está encabezada por Jesús González Peñuelas, considerado un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.

Lista de todos los sancionados por EU por tráfico de fentanilo

Las 12 personas sancionadas por Estados Unidos este miércoles son:

Armando de Jesús Ojeda Avilés.

Jesús Alonso Aispuro Félix.

Rodrigo Alarcón Palomares.

Alfredo Orozco Romero.

Amalia Margarita Romero Moreno.

Liliana Orozco Romero.

Castulo Bojórquez Chaparro.

Fredi Ismael García Sandoval.

Luis Arnulfo Moreno Zamora.

Baltazar Saenz Aguilar.

Noé de Jesús Castro Rocha.

Jesús González

Además, también se sancionó a las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, según la acusación de Estados Unidos.

EU busca terminar con el tráfico de fentanilo

“Como ha dejado claro el presidente (Donald) Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El fentanilo es un potente opioide sintético, unas cien veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.

Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis en el país, ya que incluso una pequeña cantidad puede resultar mortal, especialmente cuando se mezcla con otras drogas.

La UIF también investiga red sancionada por EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda informó que está “reforzando” las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, apuntó la dependencia del Gobierno federal.

Con información de EFE