Índice de Paz Méxicoreporta mejora histórica de 5.1% en seguridad; ‘honestidad da resultados’

Sheinbaum defendió no regresar a un modelo de seguridad que recurría a la injerencia de agencias extranjeras y a los enfrentamientos sangrientos contra el crimen.

México registró en 2025 la mejora más importante en materia de paz y seguridad de al menos la última década, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2026, citados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el reporte, la paz en el país mejoró 5.1 por ciento durante 2025, resultado que fue destacado como el avance más significativo desde que se realiza esta medición.

Además, el documento señala que este desempeño representa la mayor mejora registrada en la historia del Índice de Paz México.

De acuerdo con la información presentada, nuestro país acumula seis años consecutivos de avances en este indicador, con mejoras reportadas entre 2019 y 2025, es decir, durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Este comportamiento contrasta con el periodo de deterioro que se registró entre 2015 y 2018, años en los que, según el índice, hubo un retroceso sustancial en los niveles de paz.

Durante la exposición también se destacó que los resultados provienen de un panel independiente de especialistas, descrito como no partidista y sin fines de lucro.

La organización responsable del estudio tiene sede en Sídney, Australia, además de oficinas en Nueva York y La Haya, entre otras ciudades.

En la presentación se subrayó que la disminución de distintos indicadores de violencia durante 2025 permitió alcanzar una mejora en los niveles de seguridad, situación que fue descrita como un avance reconocido a nivel internacional.

Las cifras forman parte del Índice de Paz México 2026, una medición que evalúa la evolución de las condiciones de paz y seguridad en el país mediante distintos indicadores especializados.

“La honestidad da resultados”, puntualizó la presidenta Sheinbaum sobre el Índice de Paz. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han promovido un enfoque de atención a las causas del crimen, y han evitado enfrentamientos como los que ocurrían durante la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón.