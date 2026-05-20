Lo ‘cacharon’ con el jefe de un cártel: ¿Quién es Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan detenido?

Agustín 'N', alcalde de Atlatlahucan, se reunió con 'El Barbas', jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Morelos. (Quadratín)

Agustín ‘N’, alcalde de Atlatlahucan, detenido por extorsión como parte de la Operación Enjambre, en Morelos, ya tenía señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

La captura del edil de Atlatlahucan se detonó tras la difusión de un video en febrero de 2025, donde estaba en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, identificado por las autoridades de inteligencia como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Morelos.

También se destacó la presencia de otros funcionarios, identificados como Samuel Márquez, ‘El Mayor’, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales de la localidad.

Agustín ‘N’ tramitó un amparo para frenar su detención

Ante la inminencia de su captura, Agustín ‘N’ buscó la protección de la justicia mediante la promoción de un juicio de amparo contra la orden de aprehensión dictada por un juez federal.

De acuerdo con registros judiciales, la demanda fue desechada de manera parcial respecto a una orden de comparecencia, pero fue admitida únicamente para efectos de la orden de aprehensión, una estrategia legal que finalmente no impidió que las fuerzas federales lo pusieran a disposición de la Femdo.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazó amparar al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, debido a que no existía una orden de detención en su contra.

Toledano contendió por el municipio morelense abanderado por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos (integrada por el PAN, PRI, PRD y RSP).

Garantiza Atlatlahucan gobernabilidad tras detención de edil

La síndica municipal de Atlatlahucan, Elvia Ovando, aseguró que existe plena “gobernabilidad” en la demarcación tras la detención del alcalde y afirmó que el ayuntamiento mantiene sus operaciones sin alteraciones.

La funcionaria cortó de tajo los rumores de parálisis administrativa y sostuvo que la localidad se encuentra en calma.

“Ahorita Atlatlahucan está tranquilo. Estamos trabajando todas las áreas administrativas, servicios públicos y todo. Está trabajando con normalidad”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si la captura del presidente municipal representa un escenario complicado para los próximos días o si existen más órdenes de aprehensión vigentes contra funcionarios de segundo nivel, la síndica evitó dar detalles, limitándose a reiterar que la administración pública está garantizada.

Conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la síndica municipal asumirá de forma inmediata las funciones de presidenta de manera interina durante los próximos días, mientras el Congreso del Estado determina la ruta jurídica a seguir tras el Operativo Enjambre.

*Con información de Quadratín