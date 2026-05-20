Clima en Puebla y Morelos: Ambiente cálido y cielo medio nublado para el jueves 21 de mayo

El jueves 21 de mayo, la región de Puebla y Morelos tendrá un clima generalmente cálido con cielo medio nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una circulación anticiclónica mantiene las temperaturas elevadas en el centro del país. Se aconseja a los habitantes mantenerse informados sobre los cambios del tiempo.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima de 26.3°C, con vientos de 9 km/h. Por su parte, en Cuernavaca, se esperan temperaturas entre los 14.0°C y 28.3°C, con un viento más ligero de 5 km/h. Cuernavaca se perfila como la ciudad más cálida de la región.

Para Cholula, las temperaturas estarán entre 11.3°C y 25.7°C, con vientos de 8 km/h. Específicamente, en Santa Isabel Cholula se registra una temperatura actual de 20.3°C, mientras que San Andrés Cholula tiene 19.2°C. Estas variaciones demuestran la diversidad climática dentro de la misma zona.

¿Cómo estará el cielo y el viento en la región?

El cielo en las tres ciudades principales –Puebla, Cuernavaca y Cholula– se mantendrá medio nublado durante gran parte del día. Esta condición se debe a la influencia de sistemas atmosféricos que modulan la nubosidad en el centro de México, sin que se esperen lluvias significativas en estas localidades.

Los vientos serán moderados en toda la zona. En Puebla capital soplarán a 9 km/h, en Cuernavaca a 5 km/h y en Cholula a 8 km/h. Estas condiciones favorecen un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre, pero es importante considerar la exposición al sol.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la región?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 21 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 22 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con máximas que no superarán los 27°C y mínimas alrededor de los 12°C. El cielo seguirá con nubosidad variada, predominando las condiciones de medio nublado. El viento aumentará ligeramente hacia el fin de semana.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué recomendaciones de salud hay para el clima actual?

Ante las temperaturas cálidas esperadas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada a lo largo del día. Es importante usar ropa ligera y de colores claros para evitar el golpe de calor, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar protector solar y buscar la sombra, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas. Estas precauciones son clave para disfrutar del día sin riesgos para la salud.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima?

Para obtener la información más reciente y detallada sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen actualizaciones constantes que ayudan a planificar el día y tomar las medidas preventivas necesarias.

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