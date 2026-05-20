Clima en Jalisco: Calor extremo para la Zona Metropolitana de Guadalajara el jueves 21 de mayo

La Zona Metropolitana de Guadalajara se alista para un jueves 21 de mayo con mucho calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que una circulación anticiclónica mantiene las temperaturas altas en Jalisco. Se esperan cielos despejados y vientos ligeros en la región.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Jalisco hoy?

Para este jueves, Guadalajara registrará una máxima de 34.3°C y una mínima de 16.0°C. En Zapopan, las temperaturas irán de los 15.3°C a los 34.3°C. Ambas ciudades tendrán un día muy caluroso.

Tlaquepaque y Tonalá esperan máximas de 34.0°C y mínimas de 16.3°C. Las variaciones de temperatura entre las ciudades de la zona son pequeñas, con todas experimentando un calor similar.

¿Lloverá este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El cielo en la Zona Metropolitana de Guadalajara estará despejado durante el jueves. No se esperan lluvias en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. El sol será el protagonista del día.

Los vientos serán ligeros en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se esperan 7 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. En Zapopan, el viento llegará a 8 km/h. El ambiente será seco y caluroso.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 21 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Viernes 22 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor persistirá en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas se mantendrán por encima de los 34°C. El sábado, el cielo estará medio nublado.

¿Cómo protegerse del calor de 34°C en Jalisco?

Ante el calor, se recomienda a los habitantes de Jalisco mantenerse bien hidratados. Beber mucha agua y evitar el sol directo, sobre todo de 11:00 a 16:00 horas, es crucial para su salud.

Use ropa ligera, de colores claros y manga larga para proteger su piel. Es fundamental usar protector solar y sombreros. Las actividades al aire libre se sugieren en la mañana o al atardecer.

¿Afectará el calor las actividades diarias en Jalisco?

El calor intenso puede afectar las actividades al aire libre y deportivas. Se recomienda ajustar horarios y buscar espacios con sombra para evitar golpes de calor. La precaución es vital.

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