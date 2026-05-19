Se logró con Mahahual: Denuncian daños ambientales en Playa Las Cocinas por nuevo desarrollo en Nayarit

El comité reiteró su exigencia de que la obra sea retirada 20 metros hacia atrás para respetar plenamente la Zona Federal Marítimo Terrestre. Cuartoscuro

Se logró con Mahahual. Habitantes de Punta de Mita y activistas acusaran presuntas afectaciones ambientales y falta de transparencia en la construcción de un nuevo desarrollo inmobiliario en Punta de Mita en Playa Las Cocinas, una de las zonas costeras más emblemáticas de Nayarit.

A través de un comunicado, el Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas señaló que persisten dudas sobre los impactos ambientales, legales y sociales del proyecto impulsado en la zona.

La organización aseguró que, pese a múltiples mesas de diálogo con autoridades municipales, representantes de la empresa DINE e instancias ambientales, no se entregó información suficiente sobre permisos, estudios técnicos y alcances reales de la obra.

El pronunciamiento se dio días después de que la desarrolladora defendiera públicamente el proyecto y afirmara que la playa seguirá siendo de acceso libre.

¿Qué denuncian habitantes de Punta de Mita?

El comité ciudadano acusó que durante las reuniones hubo resistencia para transparentar información relacionada con el desarrollo inmobiliario y advirtió que las obras continuaron mientras persistían cuestionamientos de la comunidad.

Entre las principales preocupaciones mencionadas destacan:

Presunta afectación a manglares y flora nativa.

Uso de maquinaria pesada en zonas donde históricamente desovan tortugas golfinas.

Modificaciones visibles en el entorno costero.

Riesgo de reducción del espacio público en la playa.

Los habitantes sostuvieron que una playa libre no solo implica acceso físico, sino garantizar que el entorno natural permanezca protegido y sin barreras.

Exigen respetar la Zona Federal Marítimo Terrestre

El comité reiteró su exigencia de que la obra sea retirada 20 metros hacia atrás para respetar plenamente la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Según el comité, aunque existan autorizaciones administrativas, ello no elimina la obligación de escuchar a la comunidad ni sustituye el interés colectivo.

“Porque una playa libre no solo se dice: se garantiza”, señaló la organización en el documento.

¿Qué dice la empresa DINE?

En su página de internet, la empresa DINE, encargada de desarrollar el complejo de casas, informa que el proyecto tiene un área aproximada de 700 hectáreas y está rodeado de 14 kilómetros de litoral.

“El plan maestro fue diseñado cuidadosamente con el fin de crear una comunidad de baja densidad y en armonía con el medio ambiente”, indica.

Detalla que el proyecto contempla mil unidades residenciales en tiempo completo más unidades en tiempo fraccional, cuatro hoteles, y un plan de membresías que incluye dos campos de golf, clubes de playa, un club de tenis, andadores y un muelle, entre otras amenidades.

El proyecto tiene un área aproximada de 700 hectáreas y está rodeado de 14 kilómetros de litoral.

Ambientalistas piden detener el proyecto en Punta de Mita

Al igual que Mahahual, en donde el gobierno anunció que no se darán permisos para la construcción del parque acuático, en Punta de Mita también hay una petición en Change.org.

La petición señala que la Playa Las Cocinas es la única que no ha sido privatizada en Punta de Mita, Nayarit.

“No podemos seguir permitiendo que en México se nos quite el derecho de visitar nuestras playas tal como lo estipula la Ley General de Bienes Nacionales. Además, debemos proteger el entorno natural y la biodiversidad que depende de él”, indica.

Explican que con la construcción prevista, se alterará drásticamente el hábitat de numerosas especies, muchas de ellas en peligro de extinción.

“La destrucción de estos hábitats no solo afectará a la fauna local, sino que también impactará negativamente en la vida de las comunidades que dependen de la pesca y el turismo sostenible”, aseveran.

Los activistas piden a las autoridades detener el proyecto y realizar una evaluación ambiental exhaustiva e independiente antes de permitir cualauier intervención en la Playa Las Cocinas.