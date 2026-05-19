Gobernación anuncia reforzamiento de acciones en búsqueda de personas desaparecidas

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzará durante 2026 la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas con nuevas acciones de coordinación institucional, fortalecimiento forense y reuniones periódicas con colectivos de familiares, informó este lunes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante un mensaje encabezado por la titular de Gobernación, se anunció que las reuniones para informar avances en materia de búsqueda serán permanentes y periódicas, con el objetivo de transparentar los resultados del plan de trabajo implementado por el gobierno.

Las autoridades señalaron que México ha fortalecido su marco institucional desde 2018 y, particularmente, tras la reforma de julio de 2025, con medidas como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de la Plataforma Única de Identidad.

También destacaron el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la creación de fiscalías especializadas en desaparición y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y la adquisición de equipo especializado.

Gobierno busca fortalecer diálogo con colectivos

Asimismo, la secretaria subrayó que el plan de trabajo fue construido a partir de propuestas realizadas por familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Por ello, la titular de la Secretaría de Gobernación y la titular de la Fiscalía General de la República comenzaron recorridos por seis regiones del país para reunirse directamente con víctimas y colectivos.

De acuerdo con el informe, en fechas recientes se realizaron encuentros con organizaciones de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. En la capital del país participaron 53 colectivos y 220 personas, mientras que en Tlaxcala acudieron 60 colectivos y 260 asistentes.

El gobierno federal también busca que las autoridades estatales mantengan reuniones periódicas con familiares de desaparecidos. La intención es que los gobernadores y fiscales locales sostengan encuentros mensuales o, al menos, bimestrales con los colectivos.