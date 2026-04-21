Víctimas de hechos en Teotihuacán y sus familiares reciben atención personalizada: Rosa Icela

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum.

La Secretaría de Gobernación (Segob) brinda atención personalizada y permanente a las víctimas y sus familiares por los lamentables hechos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, de las 13 personas lesionadas, seis han sido dadas de alta y siete continúan con atención hospitalaria, hasta la mañana de este martes.

Explicó que, mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se está en contacto con los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, junto con la representación de las embajadas y servicios consulares en nuestro país.

Describió que, después de tener conocimiento de los hechos, por instrucciones de la Presidenta, personal de la Secretaría de Gobernación se trasladó de inmediato tanto a la zona arqueológica como a los hospitales, a fin de establecer comunicación y atender cualquier requerimiento.

“A cada víctima o familiar se le transmite el mensaje de apoyo de parte del Gobierno de México, de su Presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento”, dijo.

De las personas hospitalizadas, tres se encuentran en el hospital (HRAE) de IMSS Bienestar de Ixtapaluca. Dos más, en el Hospital de Axapusco, Estado de México, y otros dos en un hospital privado en la Ciudad de México.

Destacó que la prioridad fue, en todo momento, conocer el estado de salud de las personas afectadas de parte del personal médico, así como atender de manera inmediata sus necesidades y establecer los enlaces institucionales necesarios para garantizar su atención integral.

Precisó que entre los requerimientos que se atienden se encuentran atención médica, hospedaje, alimentación, telefonía, contacto con familiares en México o en el extranjero, apoyo en las embajadas y asesoría jurídica.

La secretaria de Gobernación puntualizó que las personas servidoras públicas de distintas dependencias permanecen en los centros hospitalarios para continuar con la atención personalizada con cada una de las víctimas.