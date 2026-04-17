Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de abril de 2026: Síguela aquí en vivo

La titular de la Segob encabezará la conferencia de prensa matutina de este 17 de abril debido al viaje a Barcelona de la presidenta Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de abril desde Palacio Nacional. Se prevé que ofrezca más detalles sobre el viaje a Barcelona de la presidenta Claudia Sheinbaum durante este fin de semana.

Sheinbaum en cumbre progresista en Barcelona: Estas serán sus actividades

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Barcelona desde la noche del jueves.

Sheinbaum participará en la IV Cumbre de Defensa de la Democaracia por invitación del presidente de España, Pedro Sánchez.

Tras su participación en la cumbre, donde Sheinbaum pronunciará un mensaje de paz, se reunirá con el presidente español y otros mandatarios.

Otros jefes de Estado quienes también participarán serán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Sheinbaum regresará a México el domingo 19 de abril.

¿Por qué las películas de cine mexicano estarán más tiempo en cartelera?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, celebró la aprobación de la Nueva Ley de Cine y el Audiovisual y como parte de estos cambios se establece que las películas de cine mexicano permanecerán en cartelera hasta por 14 días.

Además, se incorpora un enfoque de derechos culturales, inclusión y libertad creativa.

Se confirma el compromiso del Estado con el fomento al cine y al audiovisual por lo que reconoce el ecosistema completo con cine, audiovisual, plataformas.

Como parte de los beneficios, se conserva el 10 por ciento de exhibición en salas de cine, se precisa su determinación y exige horarios equitativos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana