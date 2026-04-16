¿Limarán asperezas? Sheinbaum se reunirá con Pedro Sánchez en España pese a ‘tensión’ por la Conquista

El presidente de España, Pedro Sánchez, y su homóloga Claudia Sheinbaum mantendrán un “breve encuentro” bilateral este sábado 18 de abril en Barcelona pese a las tensiones diplomáticas de los últimos años entre ambos países, desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa al Rey Felipe VI por la conquista de América.

Esta breve reunión se producirá aprovechando que Sheinbaum viaja a Barcelona para participar en varios actos con líderes progresistas de todo el mundo, en primer lugar la IV Reunión en Defensa de la Democracia organizada por Sánchez y el presidente brasileño Lula da Silva, a la que se suman una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierda.

Esa misma tarde, la presidenta de México se sumará al acto ‘Global Progressive Mobilisation’ organizado por el PSOE y que en principio iban a clausurar Sánchez y Lula.

Fuentes gubernamentales expresaron su satisfacción con la presencia de Sheinbaum en los actos de este fin de semana y consideran que su presencia es “muy importante”, teniendo en cuenta que la presidenta mexicana no suele hacer viajes internacionales y esta será su primera visita a Europa desde que asumió la el cargo en 2024.

¿Qué líderes progresistas se reunirán en Barcelona, España?

En Moncloa agradecen la participación de México en el proceso que ha llevado a la celebración de esta cuarta edición del foro en defensa de la democracia en España y consideran que ha contribuido a dar un espaldarazo importante a la cita, en la que también estarán, entre otros, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly y la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené.

Aseguran por tanto que están muy contentos con la asistencia de Sheinbaum, aunque dejan claro que será un reunión breve porque se producirá en el contexto de un acto multilateral y no se trata de una visita a nivel bilateral.

No obstante, el Gobierno opta por la prudencia a la hora de marcar este hito como el fin de la crisis diplomática con México y emplazan a las conversaciones que se producirán el sábado. En todo caso, tanto España como México vienen dando pasos hacia la reconciliación que ahora cristalizan en esta visita inédita.