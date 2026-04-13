Barcelona: progresismo y la molestia de Trump

La visita que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona a partir del próximo 18 de abril, a invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no es un viaje más en la agenda internacional del gobierno mexicano.

Es, en los hechos, un movimiento político con implicaciones geoestratégicas que trascienden el simbolismo diplomático y se insertan en un momento particularmente delicado para la relación con Estados Unidos.

El encuentro reunirá a una constelación de mandatarios identificados con la agenda progresista: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Se trata de una cumbre con claros acentos ideológicos que, más allá de su narrativa de cooperación, inevitablemente despierta recelos en Washington. Y en política internacional, las percepciones suelen pesar tanto como los hechos.

El dato no es menor: será la primera visita de un mandatario mexicano a España en ocho años, tras el distanciamiento diplomático que marcó la relación bilateral durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a raíz de su exigencia a la corona española para que ofreciera disculpas por la conquista.

Aquella petición, más simbólica que diplomáticamente viable, tensó innecesariamente una relación histórica que ahora busca recomponerse.

Los nuevos equilibrios geopolíticos han abierto la puerta para que se restablezca la relación diplomática entre México y España y ello de suyo es un logro significativo; sin embargo, el encuentro se realiza en momentos en que la Casa Blanca en Washington blande el garrote contra sus adversarios ideológicos, políticos y económicos.

El tajante rechazo del gobierno español a recibir en su territorio a fuerzas militares norteamericanas en la guerra contra Irán, lastimó seriamente la relación entre Trump y Sánchez.

El gobierno mexicano llega a esta cita en un momento crítico. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está en una fase compleja, donde los intereses comerciales, energéticos y regulatorios estarán bajo una lupa cada vez más exigente.

En ese escenario, cualquier señal de alineamiento ideológico que pueda interpretarse como un distanciamiento de la agenda norteamericana introduce un factor de riesgo.

No se trata de cuestionar la autonomía de la política exterior mexicana. El problema es el momento. Cuando más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, la prudencia diplomática no es una concesión: es una obligación estratégica.

La reunión en Barcelona, sin embargo, apunta en otra dirección. La agenda que se perfila incluye temas como la postura hacia Cuba, la política energética de Brasil y México y la articulación de un frente diplomático y económico ante las recurrentes bravuconadas de Donald Trump. Es decir, no se trata de un encuentro protocolario, sino de un espacio de coordinación política con claros matices ideológicos.

Y ahí es donde la política se convierte en riesgo.

No es por ser ave de mal agüero, pero la experiencia reciente demuestra que Trump mantiene una relación particularmente volátil con México. Basta recordar cómo diferencias en materia de narcoterroristas, migratoria o comercial derivaron en amenazas arancelarias que pusieron en jaque la estabilidad económica del país.

Hoy, su atención está parcialmente concentrada en otros frentes internacionales, pero ese equilibrio puede cambiar en cualquier momento.

Si eso ocurre en plena negociación del T-MEC, las consecuencias podrían ser significativas.

El punto no es la reunión en sí, sino el mensaje que proyecta. La construcción de un bloque “progresista” puede ser políticamente rentable hacia el interior, pero también puede ser interpretada como un posicionamiento que reduce el margen de maniobra de México frente a su principal socio comercial.

Más aún, México no juega en la misma liga que Brasil o incluso Colombia en términos de diversificación económica. Su dependencia estructural de Estados Unidos limita cualquier intento de reposicionamiento geopolítico basado exclusivamente en afinidades ideológicas.

La presidenta Sheinbaum enfrenta, así, un delicado equilibrio: recomponer la relación con España tras años de distanciamiento, fortalecer vínculos con gobiernos afines y, al mismo tiempo, evitar enviar señales que puedan ser leídas en Washington como un alejamiento estratégico.

No es una tarea sencilla.

La ideología puede ser un factor de cohesión política, pero en el terreno de la diplomacia económica, el pragmatismo suele ser más eficaz que la afinidad. En momentos donde la revisión del T-MEC definirá el futuro de sectores clave como energía, manufactura e inversión extranjera, cada gesto cuenta.

Y cada señal se interpreta.

Barcelona será escenario de discursos, acuerdos y fotografías que buscarán proyectar unidad entre gobiernos progresistas. Pero más allá del simbolismo, lo que está en juego es la capacidad de México para navegar un entorno internacional complejo sin comprometer su principal ancla económica.

La pregunta es inevitable: ¿puede México darse el lujo de privilegiar afinidades ideológicas justo cuando la relación con Estados Unidos entra en una etapa decisiva?