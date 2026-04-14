¿Y si se enoja EU?: ‘Alito’ Moreno pide a Sheinbaum no ir a cumbre progresista en Barcelona

'Alito' Moreno se muestra preocupado por la reacción de EU al viaje de la presidenta Sheinbaum a España.

Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, presidente nacional y senador del PRI, recomendó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no asista a Barcelona, España, para participar en la Cuarta Cumbre de Defensa de la Democracia, ya que, advirtió, podría afectar la relación con el Gobierno de Estados Unidos.

En entrevista con medios de comunicación, el senador del PRI consideró que las fotos oficiales de esta cumbre pueden enviar un mensaje incorrecto que puede ser desastroso para México.

“Entonces es lamentable, yo le recomendaría que no asista a esa reunión, que piensen primero en el beneficio y el interés nacional de las y los mexicanos, en la fortaleza del tratado comercial, en generar certeza y certidumbre”, aseguró ‘Alito’ Moreno.

El líder priista afirmó que no es un tema ideológico, pero que son momentos en que se requiere capacidad y cabeza fría, ya que México y Estados Unidos se encuentran en medio del contexto de la negociación del Tratado Comercial del T-MEC.

“No puede pretenderse mandar un mensaje político en una minicumbre que en nada va a ayudar a México”, sentenció. Y cuestionó, “¿qué decisiones se van a tomar en esa reunión? ¿Qué le puede aportar al país? ¿Va a dar fortaleza, crecimiento económico, generación de empleo, buena certeza y certidumbre en inversiones con los países?”.

De acuerdo con la agencia Quadratin, ‘Alito’ Moreno insistió que la relación con los Estados Unidos es clave fundamental para lo económico, de seguridad, de trabajo y de colaboración.

¿A qué va la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona?

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Barcelona, España, para participar en la cumbre de gobiernos progresistas, a la cual también asistirán los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; y el de España, Pedro Sánchez.

Esta será la primera visita de un presidente de México a España en los últimos ocho años, desde que Andrés Manuel López Obrador tensó la relación al exigir una disculpa a la nación ibérica por los hechos cometidos en la Conquista, en el Siglo XVI.