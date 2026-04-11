Sheinbaum rompe la ‘maldición’ de 8 años entre México y España: ¿Qué provocó la crisis entre ambos países?

Claudia Sheinbaum entrega un reconocimiento a Pedro Sánchez durante su visita a México en 2019.

La próxima visita de Claudia Sheinbaum a Barcelona representa un punto de inflexión en la relación entre México y España, luego de casi ocho años de distanciamiento diplomático.

Aunque el viaje no tiene carácter de Estado, el hecho de que la presidenta participe en un encuentro internacional donde coincidirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abre la puerta a un acercamiento que no se concretaba desde 2018.

La visita también será significativa por tratarse de la primera vez que un mandatario mexicano pisa territorio español desde el viaje de Enrique Peña Nieto en abril de ese año. Desde entonces, la relación bilateral se ha visto afectada por un desacuerdo político que deterioró los vínculos, a pesar de la estrecha relación histórica entre ambos países.

¿Cuándo y cómo comenzó el conflicto entre México y España?

El origen del conflicto entre México y España se remonta a enero de 2019, cuando López Obrador y Pedro Sánchez sostuvieron un encuentro oficial en México que, en ese momento, reflejaba una relación cordial. En ese momento, ambos gobiernos expresaron su intención de fortalecer la cooperación y aprovechar los lazos históricos, culturales y económicos que comparten.

Sin embargo, el entendimiento se fracturó semanas después, cuando López Obrador envió una carta al rey Felipe VI solicitando un gesto de disculpa hacia los pueblos indígenas por los hechos ocurridos durante la Conquista y el periodo virreinal.

En diciembre de 2018, el entonces presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al rey Felipe VI de España. (Presidencia)

“(Estos) hechos marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano”, decía la carta enviada por AMLO a Sánchez.

Pese a que la carta fue privada, la respuesta del gobierno español fue pública y enérgica. La administración de Pedro Sánchez rechazó la solicitud “con toda firmeza”, señalando su desacuerdo con el planteamiento y el tono de la misiva. Este intercambio marcó el inicio de una etapa de tensión que se prolongó durante todo el sexenio de López Obrador.

A lo largo de esos años, el tema reaparecía de forma recurrente en el discurso de AMLO, quien seguía insistiendo en la necesidad de un reconocimiento por parte de España. En 2022, incluso planteó la posibilidad de “pausar” las relaciones diplomáticas, una declaración que generó incertidumbre, pero que al final nunca se concretó.

Pese al desacuerdo, la dinámica económica entre ambos países se mantuvo estable. España continuó siendo uno de los principales inversores en México y el comercio y la cooperación económica nunca se interrumpió.

Ya bajo el gobierno de Sheinbaum, un nuevo episodio volvió a tensar la relación en septiembre de 2024, cuando la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión. Aunque México extendió la invitación a España como país, la exclusión del monarca fue interpretada por el gobierno español como un agravio, lo que provocó que Pedro Sánchez no asistiera a la ceremonia.

El presidente de España, Pedro Sánchez, durante un encuentro oficial con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en enero de 2019. (Presidencia)

¿Un nuevo capítulo en la relación México–España?

Pero también fue a partir de ese año que otros espacios comenzaron a acercar a México y España.

El ámbito cultural fue clave, con encuentros entre autoridades durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2024, donde España fue país invitado. También influyó el reconocimiento en 2025 al Museo Nacional de Antropología con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió en marzo de 2025, cuando el rey Felipe VI reconoció en un acto oficial en Madrid que hubo abusos durante la colonización de América. Aunque no fue una disculpa formal, sus palabras se interpretaron como una postura importante en el debate histórico.

Poco después de este pronunciamiento, Sheinbaum extendió una invitación al monarca español para asistir a la inauguración del Mundial de fútbol que se celebrará en México este año, lo que se interpretó como una señal de posible reconciliación.