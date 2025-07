Peña Nieto revela por qué abandonó México y ahora vive en España: ‘Me fui por mantener respeto a AMLO’

“Estoy en la lejanía de México, tengo nostalgia por México”, confesó el expresidente Enrique Peña Nieto, quien reveló sus motivos por los que decidió mudarse y ahora vivir en España.

Peña Nieto, quien fue presidente de México de 2012 a 2018, admitió que abandonó el país por respeto al Gobierno que lo sucedió, es decir, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y también por la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La razón de que yo esté fuera de México en los últimos años fue por mantener un respeto a la administración que me sucedió, mantenerme completamente ajeno a su actuar político y a la actual administración”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Ante esto, el expriista recalcó que se alejó de las cámaras porque “mi tiempo ya pasó, ya dejé de ser responsable y he optado por mantenerme en la prudente distancia, en el prudente silencio”.

No obstante, Enrique Peña Nieto afirmó que “no por ello he dejado de opinar cuando se me ha invitado a participar, en dar mi opinión sobre lo que en su momento me correspondió”.

El expresidente de México reiteró que se entregó “en cuerpo y alma” a esa tarea y afirmó que “llevo en el corazón a México tatuado, que es mi patria, es mi corazón, lo amo profundamente”.

“Yo me entregué, como presidente de la República, a servir a México, a cumplir lo mejor que pude, quedará el testimonio de lo que se hizo bien, quizá de lo que no se hizo tan bien, de lo que se pudo haber hecho mejor”, puntializó.

¿Qué dijo Peña Nieto de las acusaciones de sobornos por parte de empresarios de Israel?

Peña Nieto calificó de “dolosas” las acusaciones surgidas de una disputa legal entre dos empresarios israelíes, en las que se le involucra en actos de corrupción relacionados con el uso de tecnología de espionaje durante su Gobierno.

“Este tipo de insinuaciones, que yo califico de dolosas, buscan poner en duda mi honorabilidad”, expresó.

Peña Nieto respondió a una publicación que señala supuestos sobornos relacionados con la compra de equipos de espia/vigilancia por parte del gobierno mexicano.

El exmandatario aseguró que dichos mecanismos no fueron utilizados para espiar, sino como herramientas para “fortalecer la capacidad del Estado mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada y en favor de la seguridad pública”.

El medio de Israel The Market reveló una disputa entre dos empresarios, quienes aseguran haber dado más de 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, periodo que duró su mandato.