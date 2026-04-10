Sheinbaum viajará a Barcelona: ¿Qué países forman la cumbre de Gobiernos progresistas?

México y España han mejorado poco a poco sus relaciones durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum saldrá de México para asistir a una cumbre de gobiernos progresistas, a donde acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez de España.

“Voy a ir a Barcelona. El 18 de abril, la próxima semana”, anunció la mandataria durante la ‘mañanera’ de este viernes.

La visita ocurre luego de que en meses recientes México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales tras tensiones por la solicitud del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que la Corona española se disculpara por los agravios de la Conquista.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reunión fue una “idea original” del expresidente de Chile, Gabriel Boric, y reveló que en la ‘cumbre’ de gobierno progresistas estarán presentes los líderes de Colombia, Brasil, España y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, o sea el 18 (de abril). En realidad, vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona”, precisó.

La relación entre México y España durante la era de la 4T

Esta será la primera vez que Sheinbaum visite España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

Sheinbaum a ha defendido en diversas ocasiones la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por López Obrador, recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la República y el exilio causado por el franquismo.

Ante la falta de respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de protesta en 2024, lo que provocó que Madrid no enviara a ningún representante al acto en San Lázaro en un hecho sin precedentes y generó una crisis diplomática entre ambos países.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que Sheinbaum valoró como un “gesto de acercamiento” del jefe de Estado español aunque añadió que “hay que seguir trabajando” en el proceso de reconocimiento histórico.

Sheinbaum invitó al monarca español a asistir al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, aunque aclaró que no era una invitación general, pues esta se extendió a todos los jefes de Estado de los países involucrados en el torneo.

Del norte al sur de América: Los viajes de Sheinbaum al extranjero

Contrario a la postura de López Obrador de casi no salir de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ya acumula varios viajes en casi año y medio de Gobierno.

Su primer tour en el extranjero como presidenta de México fue en noviembre de 2024 a la cumbre del G20 en Brasil en donde sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Claudia Sheinbaum también ha viajado a Honduras para una reunión de la CELAC; a la cumbre del G7 en Canadá, y al sorteo del Mundial 2026 en Washington, DC, en donde estuvo acompañada por el presidente Donald Trump y el primer minstro Mark Carney.