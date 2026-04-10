Modelo regalará 500 boletos para el Mundial 2026: ¿Quiénes podrán ganarlos?

El espíritu mundialista ‘empapa’ a todos y ahora a Grupo Modelo. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la colaboración para regalar 500 boletos para asistir a los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México.

Esta es una de tres iniciativas de Grupo Modelo; otra incluye la equipación de establecimientos para la transmisión de los partidos del Mundial.

Recordó que del torneo de dominadas para que las mujeres ganen el boleto 0001, comentó que se sumará al premio el boleto de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Grupo Modelo regalará boletos para partidos del Mundial 2026

Grupo Modelo anunció que regalará 500 boletos para que mexicanos puedan asistir a los partidos del Mundial 2026 que se llevarán a cabo en el país.

El gobierno federal será el responsable de asignar los boletos a los ganadores, por ello se contempla que los participantes sean, mayores de edad y hayan competido en el torneo de Mundial Social.

Esto se suma a los 25 boletos que Coca-Cola se comprometió a entregar a los ganadores del mismo torneo, iniciativa del gobierno federal.

¿Qué pasó en la refinería Dos Bocas? Sheinbaum explica dónde se originó el incendio

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el incendio que se generó en la refinería Dos Bocas se originó en los almacenes de coque, un producto que se vende principalmente a cementeras.

Afirmó que tras el incidente no se registraron daños a las instalaciones ni personas lesionadas.

“Ahí donde está almacenado (el producto que coque), justo el que estaba saliendo de la coquizadora al almacén de coque, ahí es donde se presenta este incendio que fue controlado en dos horas. (...) Se controló, no tiene daño la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados”, informó.

En tanto minimizó los otros incidentes que ocurrieron en menos de un mes en Dos Bocas, recordó que la FGR investiga el incendio que se originó a las afueras de las instalaciones, que presuntamente ocurrió por una derrama de aceite en aguas pluviales.

Sheinbaum sale de México ¿Cuándo y a dónde viajará?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que realizará un viaje el próximo 18 de abril a Barcelona, España.

Comentó que participará en una reunión de gobiernos progresistas, iniciativa del expresidente chileno Gabriel Boric.

En el evento participarán otros jefes de Estado como: Gustavo Petro, Lula da Silva, Pedro Sánchez y Yamandú Orsi.

Silvano Aureoles tiene ficha roja de la Interpol

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que sobre la salida de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, del país con presunta ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) solo conoce lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Mencionó que el Gabinete de Seguridad podría dar detalles sobre este caso y confirmó que hay una ficha roja contra Aureoles para lograr su detención en cualquier país donde haya colaboración.

“Solamente la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y los detalles ya los puede dar el Gabinete de Seguridad. Lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer. Como saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta para su detención”, comentó.

¿Partidos de Irán llegarán a México? Sheinbaum responde si cambiarán las sedes por conflicto con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la FIFA decidió no cambiar las sedes de los partidos que juegue Irán en Estados Unidos pese al conflicto y diferencias.

“No, finalmente la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, compartió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no había forma de que pudiera garantizar la seguridad de la selección iraní en caso de que no declinaran su participación en el evento deportivo.

Mundial 2026: ¿Qué equipos eligieron a México como base para sus campos de entrenamiento?

Gabriela Cuevas explicó que hasta este viernes 10 de abril, el Gobierno tiene confirmado que las siguientes selecciones eligieron a México como sede para sus centros de entrenamiento:

Túnez: Nuevo León.

Colombia y Corea del Sur: Jalisco.

Uruguay: Cancún.

La representante de México ante la FIFA añadió que trabajan para que Irak o República Democrática del Congo, países que ganaron su pase en el repechaje en Monterrey y Guadalajara, también tengan sus centros de entrenamiento en nuestro país.

Concurso de ‘dominadas’ lanzado por Sheinbaum regalará boleto de Brugada para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donará su boleto para el partido inaugural del Mundial 2026.

La mujer ganadora del boleto se decidirá con el concurso de dominadas que presentó Claudia Sheinbaum a principios de marzo y que este 10 de abril cerró sus inscripciones.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reveló que se filtraron mil finalistas que cumplieron con los requisitos para ser participantes.

¿Modelo traerá a Bad Bunny al Zócalo? ‘Vamos a trabajar en eso’

Desde la mañanera, Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, mencionó que dentro de su iniciativa de traer eventos sociales y culturales, podrían ‘trabajar en eso’ para que artistas como Bad Bunny se presenten de manera gratuita en el Zócalo de la CDMX.

Grupo Modelo fue el responsable de que Shakira se presentara el pasado 1 de marzo en la Ciudad de México. Un evento que supuestamente atrajo a 400 mil personas.

Mundial llegará al barrio

Otra de las iniciativas de Grupo Modelo para permear el ambiente mundialista es que la mayoría de las personas disfruten del Mundial 2026.

Para lograrlo, se compromete a equipar a pequeños y medianos negocios, a quienes se les entregarán pantallas, refrigeradores, mobiliario y se otorgarán 35 mil licencias de transmisión del Mundial.

Afirmó que esta iniciativa generará una importante derrama económica para cientos de negocios familiares.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 9 de abril?

En conferencia de prensa anterior, la mandataria defendió el plan para la implementación de fracking en la extracción de gas natural.

Remarcó que esta estrategia busca la soberanía energética del país y que el equipo de especialistas deberá determinar dónde es adecuado utilizar este método con la tecnología adecuada para disminuir el impacto ambiental.

Además, la mandataria se mostró positiva a la implementación de revocación de mandato para personas juzgadoras, tal como ocurre con el titular ejecutivo a nivel federal y estatal.

Aunque, descartó que sea su gobierno quien presente dicha iniciativa, mencionó que los partidos políticos podrían encargarse de ello.

Reveló que la Fiscalía General de la República busca una forma para integrar la gasolina decomisada por el huachicol fiscal.

Por último, Sheinbaum Pardo negó que Cuba haya pedido a México reservar información sobre la ayuda humanitaria que envió a la isla por el bloqueo de Estados Unidos.