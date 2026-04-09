Fracking divide a México: Organizaciónes lo rechazan y petroleras piden reglas claras

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos respaldó la estrategia del gobierno para fortalecer la soberanía energética. Cuartoscuro

Más de 80 organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos rechazaron la posible apertura al fracking en México, mientras que la industria petrolera llamó al gobierno a generar condiciones de certidumbre para detonar inversiones en el sector energético, en medio del nuevo enfoque oficial hacia el desarrollo de gas natural.

En un pronunciamiento conjunto, 82 colectivos y organizaciones, entre ellas Greenpeace México, Alianza Mexicana contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), advirtieron que permitir la explotación de hidrocarburos no convencionales representa un giro político que contradice compromisos previos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿México cambiará su postura sobre fracking?

El documento ‘100 pasos para la Transformación’, publicado durante el inicio de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum estableció en el paso número 87 “No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.

Al respecto, las organizaciones cuestionaron que se pretenda evaluar su viabilidad del fracking mediante un comité científico, cuando existe evidencia suficiente sobre sus impactos ambientales y sociales.

“Explorar una versión sustentable del fracking puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe, nos preguntamos si no sería más oportuno enfocar el trabajo científico mexicano en buscar soluciones para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles, y en su lugar demos pasos decisivos y acelerados hacia la transición energética”, señalaron.

Las organizaciones argumentaron que la explotación de yacimientos no convencionales implica riesgos para la salud pública, el agua y el clima, y subrayaron que más de 2 mil 300 estudios científicos documentan daños asociados a esta práctica.

También cuestionaron la viabilidad económica del fracking, al señalar que los costos de tratamiento de agua y desarrollo de infraestructura podrían presionar aún más las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ya enfrenta elevados niveles de deuda.

Petroleros apoyan plan gubernamental

En contraste, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) respaldó la estrategia del gobierno para fortalecer la soberanía energética a través del desarrollo del gas, pero enfatizó que el país requiere condiciones competitivas para atraer inversión.

“La industria destaca la necesidad de avanzar hacia soluciones que fortalezcan las capacidades del país en un entorno global altamente competitivo”, indicó el organismo.

Sin embargo, apuntaron que es indispensable contar con certidumbre de largo plazo, seguridad física y reglas claras para detonar inversión, tecnología y desarrollo operativo.

La asociación, que agrupa a 23 empresas del sector, afirmó que cuenta con la capacidad técnica para complementar la estrategia energética del país y expresó su disposición para colaborar con el gobierno en la construcción de soluciones.