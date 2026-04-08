Gobierno de Sheinbaum impulsa producción de gas natural para reducir dependencia energética

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el proyecto del Gobierno de México para fortalecer la seguridad energética mediante el incremento en la producción de gas natural y reducir la dependencia del país en la importación de este insumo estratégico.

Explicó que este recurso es fundamental tanto para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de la industria.

En presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se avanzará en el Plan de Transición Energética de manera más acelerada para la generación de electricidad con fuentes renovables de energía, llegar al 38 por ciento hacia el 2030 y reducir el porcentaje de generación con fuentes fósiles.

En este sentido, Luz Elena González anunció que se integrará un Comité Técnico Científico que se presentará próximamente, el cual analizará las mejores tecnologías y avances científicos para el incremento en la producción de gas natural de manera sustentable y con el mejor uso del agua y, con ello, disminuir la dependencia en otros países para el suministro de este energético.

Este Comité Técnico Científico reunirá a especialistas en manejo del agua, geología y medio ambiente, que emitirán opiniones y recomendaciones para el aprovechamiento responsable de nuestras reservas reduciendo el impacto en el suelo y protegiendo los mantos acuíferos.

Reiteró que, como la presidenta lo ha señalado anteriormente, la energía no es una mercancía común y corriente, sino un bien estratégico para el crecimiento del país; subrayó que el gas natural resulta indispensable para los procesos industriales, el consumo en los hogares, así como para la producción de fertilizantes y petroquímicos, entre otros usos, lo que refuerza su carácter estratégico.

Actualmente, México consume diariamente 9 mil millones de pies cúbicos de este insumo, de los cuales 2 mil 300 millones los genera Pemex, y se importan 6 mil 800 millones, por lo que enfrenta una alta dependencia de gas natural del extranjero, de ahí la relevancia de no depender de otros países para acceder al gas, pues existe una incertidumbre en la garantía del suministro, y al final, está expuesto a decisiones externas.

La secretaria de Energía, precisó que hay una necesidad de anticiparse a estas vulnerabilidades y fortalecer la seguridad energética del país, pasando de una producción actual de 24 por ciento de generación eléctrica con fuentes renovables, principalmente plantas fotovoltaicas o plantas eólicas, entre otras, a 38 por ciento hacia el 2030, al aprovechar las reservas nacionales de gas natural.