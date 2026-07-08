Inundaciones y caos en CDMX por las lluvias: ¿Qué alcaldías presentan encharcamientos?

La intensa lluvia de este miércoles 8 de julio provocó diversas afectaciones en la CDMX,

Las lluvias fuertes, la caída de granizo y los encharcamientos, en la Ciudad de México no dan tregua a los chilangos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en cuatro alcaldías, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan, debido a las precipitaciones de esta tarde.

¿Hasta qué hora lloverá en la CDMX?

En dichas demarcaciones, se pronosticó lluvia de entre 30 y 49 milímetros (mm), así como caída de granizo hasta la una de la madrugada del jueves.

El paradero de Indios Verdes, el Centro Histórico e incluso la Cámara de Diputados sufrieron de severas inundaciones.

La SGIRPC también actualizó la Amarilla en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde pronosticó lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo hasta la misma hora.

Por ello, las autoridades recomendaron:

Portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

¿Qué zonas están inundadas en la Ciudad de México hoy miércoles 8 de julio?

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles en la Ciudad de México provocaron una inundación en uno de los accesos al estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Protección Civil, el agua se acumuló al regresar por la rampa de ingreso y emerger de las coladeras ubicadas en el basamento, debido a que la red principal de drenaje no logró desalojarla.

La estación San Lázaro de las líneas 1 y B del Metro también presentó inundaciones en sus instalaciones debido a fallas en el sistema de drenaje.

Ante la situación, personal de Protección Civil utilizó bombas para extraer el agua y reducir las afectaciones.

También se reportó un severo encharcamiento en Viaducto Miguel Alemán a la altura de Av. Cuauhtémoc.

Las precipitaciones también ocasionaron problemas viales en la zona Centro de la capital, particularmente sobre Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Eje 1 Poniente y avenida Bucareli.

Otra inundación afectó un tramo del Circuito Interior y Av. Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza.