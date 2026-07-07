¿Calor y lluvia en la Península de Yucatán? Así estará el clima este miércoles 8 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este miércoles 8 de julio.

El miércoles 8 de julio, la Península de Yucatán experimentará un clima caluroso, principalmente con cielos despejados o nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, aunque hay sistemas ciclónicos y una nueva onda tropical que se acerca al sureste mexicano, la región se prepara para un día más de altas temperaturas.

(Vista aérea de la costa de Quintana Roo con el cielo parcialmente nublado)

¿Qué temperaturas se esperan este miércoles en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se pronostican las temperaturas más altas de la región, con una mínima de 20.7°C y una máxima que alcanzará los 38.3°C. Para los municipios de Mérida, se esperan valores entre los 21°C y los 40°C, haciendo necesario tomar precauciones contra el calor intenso.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán un ambiente un poco menos extremo. En Cancún y Chetumal, las temperaturas mínimas serán de 24.3°C y las máximas de 32.0°C, con un cielo nublado que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la costa caribeña?

Para Tulum, el termómetro estará entre los 23.3°C y los 33.0°C, con un cielo despejado. En sus municipios, las temperaturas variarán de 22°C a 34°C. Playa del Carmen registrará una mínima de 23.0°C y una máxima de 33.7°C, con cielo nublado y vientos suaves.

El viento en la Península de Yucatán será moderado, con velocidades de 10 a 14 km/h en las principales ciudades. Aunque el SMN menciona la posibilidad de chubascos y descargas eléctricas en el sureste mexicano, las condiciones específicas para la Península indican un día mayormente seco, pero con nubosidad variable.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

La tendencia para el final de la semana en la Península de Yucatán apunta a un aumento de las temperaturas máximas, especialmente el jueves y viernes, que podrían alcanzar los 39°C. El cielo se mantendrá principalmente despejado o con poca nubosidad, con vientos que no superarán los 13 km/h.

¿Qué precauciones tomar ante el calor y el sol intenso?

Ante las altas temperaturas esperadas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son los momentos de mayor intensidad del calor y la radiación ultravioleta.

Para protegerse del sol, se aconseja usar protector solar, sombreros o gorras, y lentes de sol. También es buena idea vestir ropa ligera de colores claros que ayude a reflejar el calor, para así estar más cómodo durante el día en cualquier actividad al aire libre.

Fuente: CONAGUA.

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