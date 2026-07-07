‘Sale el sol’ en Nuevo León: Monterrey espera hasta 37 grados este miércoles 8 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este miércoles 8 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un miércoles 8 de julio con temperaturas elevadas en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Se espera un clima medio nublado durante el día, con posibilidad de chubascos y descargas eléctricas en el noreste del país. Las máximas podrían alcanzar los 37°C en algunas localidades de la región.

(Vista del Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León)

¿Qué temperaturas habrá mañana en Nuevo León?

En la capital, Monterrey, se esperan temperaturas que varían entre una mínima de 18°C y una máxima de 33°C. Para los habitantes de San Pedro Garza García, el termómetro marcará entre 17°C y 31°C, con condiciones similares de cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.

Guadalupe experimentará un clima más cálido, con temperaturas de 19°C a 35°C. Apodaca será una de las ciudades más calurosas, con una mínima de 20°C y una máxima que podría llegar a los 37°C, acompañada de vientos de 18 km/h y cielo medio nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias en la región de Monterrey?

El clima general para el miércoles 8 de julio en la Zona Metropolitana de Monterrey será medio nublado. Aunque no hay una probabilidad de lluvia específica para las ciudades principales, el SMN alerta sobre la posible presencia de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en gran parte del noreste de México.

Estas condiciones regionales, impulsadas por circulaciones ciclónicas, harán que el viento en Monterrey sea de 11 km/h, mientras que en Guadalupe alcanzará los 12 km/h. Es importante estar atento a las actualizaciones, ya que las lluvias podrían originar encharcamientos en algunas zonas.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 13 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 33°C y mínimas cercanas a los 18°C. El cielo pasará de medio nublado a despejado el jueves, para luego volverse nublado el viernes, lo que sugiere un cambio gradual en las condiciones.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas que se esperan, es crucial mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber abundantes líquidos a lo largo del día y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales. Las personas mayores y los niños deben tener especial cuidado.

Para el miércoles, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Considerar llevar un sombrero o gorra y usar protector solar si se planean actividades al aire libre. Estar preparado para posibles cambios en el clima, como la aparición de chubascos, es fundamental para la jornada.

Fuente: CONAGUA.

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