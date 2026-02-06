México entero pasa por Monterrey

Es el PRI quien podría volver a nacer en Nuevo León. Es el PAN quien iría en solitario por la gubernatura regia en 2027, con un alcalde sustituto. Es la hija de un excandidato presidencial del PAN quien podría disputar la gubernatura por Morena. Es una esposa naranja quien podría hundir, para siempre, al hijo de un casi primer mandatario priista, que murió en plena campaña presidencial.

Nuevo León, epicentro de la sucesión presidencial de 2030 y la vara con la que serán medidas las marcas políticas a nivel nacional.

Vámonos recio…

Es el PRI, con 96 años de existencia, quien hoy tiene sólo dos gubernaturas (Coahuila y Durango), el mismo número que MC (NL y Jalisco), que tiene 26 años. ¡Vaya descalabro que han sufrido! Pero Nuevo León puede ser la cuna en la que el PRI vuelva a nacer. Y es que Adrián de la Garza es bien visto por Grupo Monterrey. Es vecino conocido (vive en San Pedro Garza García, no en Monterrey) de los ricos y poderosos y venció en la pasada elección a un símbolo de la “nueva política”: Mariana Rodríguez, la primera dama fosfo-fosfo.

Si Adrián contiende por la gubernatura de NL en el 27, podría ser la mascarilla de oxígeno que ocupa la marca PRI. Se habla de que Adrián, gobernador, tendría como carta a David de la Peña, actual alcalde de Villa de Santiago, para pelear la dirigencia del PRI nacional y representar a su grupo.

Por otro lado, en medio del reciente relanzamiento del PAN, en el que Jorge Romero, su dirigente nacional, afirmó que no habrá más alianza con el PRI, luego entonces, no habría más remedio que transitar la elección regia en solitario, si deciden mantener su palabra.

Con el reciente fallecimiento de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, su sucesor Mauricio Farah es el candidato natural del PAN a la gubernatura. No estaba en el radar de Farah, ni en el imaginario del PAN. Pero es la carta más fuerte y la natural. El blanquiazul iría en solitario, con el riesgo de pulverizar, una vez más, el voto, y complicar aún más el escenario.

En la vitrina de las vergüenzas familiares, la hija de Maquío (convertida de fifí en chaira), Tatiana Clouthier, sería la carta fuerte de Morena para sustituir al cantante, bailador, cómico, influencer y exborrachín de Samuel García. El radicalismo de Tatiana podría disfrazarse, detrás del apellido que millones de mexicanos recuerdan de su padre Manuel (Maquío). Hay posibilidad de que llame la atención del empresariado regio, que la preferiría, por mucho, ante un segundo intento de Clara Luz Flores, a quien ya quedó claro que le gusta que la marquen con fierro hirviendo como al ganado (“remember” NXIVM, la secta de Keith Raniere).

El dilema naranja

El agandalle, por si es chicle y se gana. Samuel García quiere que su esposa sea su sucesora. Mariana Rodríguez, cantante, influencer, primera dama estatal y fallida excandidata a la alcaldía de Monterrey, sería su apuesta. Por un par de razones: la primera, porque Samuel no confía en nadie, aunque le diga al oído y deje caminar a Mike Flores (quien no se quita el traje y la corbata ni para bañarse), su secretario de Gobierno. Y la segunda, porque necesita el vehículo (llámese el presupuesto de NL) para pelear la dirigencia nacional de MC y recorrer México entero (tipo Luisa Alcalde con Morena, para subir sus niveles de conocimiento). De hecho, arrancando el año mostró (jugando) en redes, encuestas que lo consideran como presidenciable en el 30.

Al decantarse por su amor, evitaría el ascenso natural de un Colosio gobernador… ¿y presidenciable?

Redoble de tambores

Hasta hoy, los valores Bacardí son: Adrián de la Garza, por el PRI; Mauricio Farah, por el PAN; Tatiana Clouthier, por Morena, y Mariana Rodríguez, por MC.

Luego entonces, si ganara Adrián de la Garza, el PRI gobernaría uno de los estados más potentes de México y tendrían candidato presidencial con visibilidad, padrón electoral importante y presupuesto propio. Sería natural y ni Alito podría detenerlo o vetarlo. Tendría, incluso, más recursos que él. Manolo Jiménez, quien se esconde en Coahuila y no quiere asomar la cabeza, no le haría ni sombra.

Si ganara Tatiana Clouthier, varias corcholatas morenistas se volverían metal barato. Una gobernadora de un estado de ese calibre dejaría en la banca a suspirantes como Luisa Alcalde (que finge, pero se muere por ser corcholata presidencial) y metería en aprietos a Marcelo Ebrard (que no tendría plataforma electoral, ni autonomía presupuestal).

Clouthier sería, naturalmente, menos complicada e impredecible que Omar García Harfuch, quien tendría a cuestas todo el peso del tema de seguridad. Otra morenista que quedaría relegada es Clara Brugada, que asume que porque Claudia pasó de jefa de Gobierno de la CDMX a Palacio Nacional, ella también puede.

El punto adicional es que, con Tatiana 2030, la abanderada morenista sería mujer de nuevo, algo que seguramente la presidenta Sheinbaum preferiría, por aquello de las lealtades.

Si Mauricio Farah gana, se acaba el PRI porque Adrián de la Garza se queda fuera del juego y Manolo Jiménez se quedó chiquito y no descarten persecuciones a su salida en el 29; el desgaste para Alito, con un PRI desdibujado, sería mayúsculo e intransitable. Pero igualmente el PAN poco ganaría, porque Farah tendría que convertirse en un personaje nacional para siquiera aspirar a estar entre los potenciales presidenciables. Claro que siempre existe la posibilidad de que persiga a Samuel García, por las cuentas públicas que a nadie le cuadran.

Inhalen y exhalen

Si Mariana Rodríguez gana, entonces la maquinaria presidencial se encendería de inmediato. MC y la oposición se meterían en problemas, porque Samuel no pide, ni sugiere, arrebata.

Si Mariana Rodríguez es gobernadora, la carrera de Colosio, probabilísticamente estaría terminada.

Fuerte a pico de caguama

Sería máscara regia (Samuel) vs. cabellera chavorruca tapatía (Lemus), el choque de trenes interno con pronóstico reservado.

México entero pasa por Monterrey, nos guste o no.