Trump no olvida sus batallas: ‘Groenlandia es parte importante para EU’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la carga con Groenlandia, al afirmar que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca, que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio.

“Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia “es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos”, e insistió en que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”.

En ese contexto, criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, “con todo el dinero que gastamos para ayudarlos frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa, porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente”, declaró.

Y añadió que a Europa “más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía, porque “si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa”.

¿Qué dice el acuerdo de EU, la OTAN y Dinamarca?

Fue enenero del 2026 cuando la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Donald Trump trabaja con la OTAN no discutía la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo.

“La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, declaró Frederiksen en un comunicado.

Frederiksen destacó que el Gobierno danés ha coordinado su actuación con el de Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un “estrecho diálogo” con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte “tanto antes como después de su reunión con el presidente Donald Trump en Davos”.

Donald Trump había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia “realmente fantástico”: “Tenemos todo lo que queríamos”.

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de “un acuerdo para la seguridad nacional e internacional” y “a largo plazo”.