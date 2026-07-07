Convicta y candidata: La derechista Marine Le Pen va por su cuarto intento presidencial en Francia

La líder de ultraderecha francesa, Marine Le Pen, no pierde la fe de que en su cuarto intento podrá ganar la presidencia.

La política ultraderechista francesa Marine Le Pen anunció el martes que se postulará a la presidencia el próximo año, a pesar de que un tribunal le ordenó llevar un monitor electrónico debido a un juicio por malversación.

La decisión de la veterana de 57 años de tres contiendas presidenciales prepara una cuarta campaña como ninguna otra, en la que quedará sujeta a un monitoreo mientras un juez decide cómo y por cuánto tiempo se aplica el castigo.

Le Pen declaró que apelará el fallo ante el máximo tribunal de Francia y que el proceso suspenderá la orden de llevar el monitor durante un año.

“Por lo tanto, haré campaña sin una pulsera electrónica”, indicó en una entrevista televisiva el martes por la noche. “Esta noche, soy candidata para la elección presidencial”.

El fallo de la corte de apelaciones despejó el camino para que Le Pen vuelva a postularse al acortar la decisión de un tribunal el año pasado de inhabilitarla políticamente durante cinco años.

Pero la corte de apelaciones también le ordenó llevar un monitor electrónico. Le Pen había dicho anteriormente que hacer campaña con tal restricción no sería posible.

Pero dejó claro el martes por la noche que ahora cree que no será sometida a monitoreo en absoluto, y que será reivindicada en su apelación ante la Corte de Casación.

‘Mis manos están limpias’: Le Pen

El Tribunal de Casación de Francia avisó anteriormente que podría fallar antes de la elección presidencial. La primera vuelta es en abril.

La corte de apelaciones dictaminó que Le Pen supervisó años de uso indebido por parte de su partido, Agrupación Nacional, de fondos del Parlamento Europeo al pagar a personal con dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea. Ella había negado irregularidad penal, aunque apuntó durante el juicio que el partido había cometido un “error”.

Tanto la pena de prisión como la prohibición han sido acortadas.

La corte de apelaciones confirmó los veredictos de culpabilidad para los 11 acusados, incluida Le Pen y otros miembros del partido. El propio partido también fue declarado culpable.

Sin embargo, el tribunal redujo los castigos dictados por un tribunal de primera instancia el año pasado.

De cinco años dictados en marzo de 2025, la prohibición se redujo a 45 meses, con dos tercios en suspenso. Le Pen ya ha cumplido 15 meses de la prohibición, lo que significa que el posible obstáculo queda efectivamente eliminado.

Le Pen había dicho anteriormente que no poder hacer un cuarto intento en 2027 equivaldría a una “muerte política”.

El veredicto también redujo su pena de prisión de cuatro años, dos de ellos en suspenso, a tres años con dos en suspenso.