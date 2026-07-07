‘La mano de Dios’: Argentina es la selección con más penales a favor desde Qatar 2022

Lionel Messi ya lleva dos penales cobrados en el Mundial 2026. Sin embargo, los dos cobros los erró ante Austria y Egipto. [Fotografía. Xinhua]

Argentina volvió a instalarse entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026, pero su remontada frente a Egipto, liderada por Lionel Messi, también dejó un dato que genera debate en el torneo. Desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Albiceleste es la selección que más penales ha recibido a favor, una cifra que no tiene comparación con cualquier otra selección.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula 8 penales a favor en sus últimos 12 partidos mundialistas, todos señalados durante el desarrollo de los encuentros y sin contar tandas de desempate. En ese mismo lapso, Francia, que también disputó 12 partidos entre Qatar 2022 y el Mundial 2026, apenas recibió 3 penas máximas.

El más reciente llegó en los octavos de final frente a Egipto, partido en el que Lionel Messi falló desde los 11 pasos antes de liderar la remontada que clasificó a Argentina a los cuartos de final.

¿Cuántos penales ha recibido Argentina desde Qatar 2022 hasta el Mundial 2026?

La Albiceleste recibió 5 penales durante su camino al título en Qatar 2022 y otros 3 en lo que va del Mundial 2026, para un total de 8 penales a favor en 12 partidos, la mayor cantidad para una selección en ese periodo.

Los penales recibidos por la selelección tricampeona del mundo fueron:

Qatar 2022: Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Mundial 2026: Austria, Jordania y Egipto.

La comparación con Francia resulta especialmente llamativa porque ambas selecciones ya disputaron exactamente 12 partidos entre ambas competiciones.

Al conjunto ‘Le Bleu’ le marcaron dos penales durante toda su participación en el Mundial Qatar 2022, ambos frente a Argentina en aquella dramática final donde Lionel Messi levantó una copa ‘fake’ tras ganar el título de la Albiceleste en la tanda de penales.

El otro penal a favor del conjunto galo llegó en los octavos de final del Mundial 2026 y fue convertido por Kylian Mbappé en el partido contra Paraguay.

La diferencia muestra que Argentina ya recibió casi el triple de penales que la selección francesa, pese a haber recorrido el mismo número de encuentros en Copas del Mundo desde hace cuatro años.

Messi ya se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de las Copas del Mundo (Fotografía. Xinhua)

¿Cuántos penales ha fallado Lionel Messi en Mundiales?

Tras fallar su penal en los octavos de final, el capitán argentino Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más penales errados en la historia de los Mundiales. Además, es el único jugador que ha fallado dos cobros en una misma edición, luego de errar ante Austria y Egipto.

Desde el comienzo del Mundial de Qatar 2022, el exfutbolista del Barcelona se convirtió en el principal cobrador del cuadro argentino. De los 8 penales a favor desde Qatar 2022, el capitán ejecutó 7, con un saldo de 4 goles y 3 fallas.

El argentino suma 4 penales fallados en su carrera mundialista, sin contar tandas de desempate, luego de errar frente a Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022 y los dos que ya registra en el Mundial 2026. A pesar de las fallas, Lionel Messi ya se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales con 21 anotaciones.

Lionel Messi lleva siete cobrados entre los mundiales de 2022 y 2026. [Fotografía. Xinhua]

El encuentro de octavos de final parecía encaminado a convertirse en la mayor sorpresa del torneo. Egipto tomó ventaja de 2-0 a 20 minutos del final.

Sin embargo, la vigente campeona reaccionó en el último tramo del encuentro. Cristian Romero descontó de cabeza, Messi encontró el empate para reivindicarse tras el penal fallado y, en los minutos finales, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo que selló una remontada memorable y el boleto a los cuartos de final.

Con o sin penales a favor, Argentina hizo válidos los pronósticos y se colocó de nuevo entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Ahora espera seguir su camino al bicampeonato cuando enfrente al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.