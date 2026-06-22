Argentina vs. Austria HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO segundo partido de Messi en el Mundial 2026?

La Argentina de Messi choca contra Austria por el liderato del grupo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

¿Hoy se bailará tango? La selección de Argentina afronta este lunes 22 de junio uno de los partidos más relevantes de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se mida a Austria en la segunda jornada del Grupo J.

Ambos equipos comenzaron el torneo con victoria y llegan igualados con tres puntos, por lo que el resultado puede marcar el rumbo de la clasificación hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro también representa una nueva oportunidad para ver al delantero Lionel Messi en acción en una Copa del Mundo. La Albiceleste defiende el título conquistado en Qatar 2022 y encara este compromiso tras debutar con triunfo ante Argelia.

Del otro lado estará una selección austríaca dirigida por Ralf Rangnick que inició su participación con una victoria frente a Jordania y que busca dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

Argentina vs. Austria: Horario y dónde ver el partido del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Austria se dispita este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, sede que alberga nueve encuentros de la Copa del Mundo 2026:

Partido : Argentina vs. Austria

: Argentina vs. Austria Competencia : Copa Mundial de la FIFA 2026

: Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase : Jornada 2 del Grupo J

: Jornada 2 del Grupo J Fecha : Lunes 22 de junio de 2026

: Lunes 22 de junio de 2026 Estadio : Dallas

: Dallas Hora : 11:00 am (tiempo del centro de México)

: 11:00 am (tiempo del centro de México) Transmisión en México: ViX

La FIFA destacó que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una competencia oficial. Hasta ahora sólo se habían encontrado en dos partidos amistosos.

Argentina llega como líder del grupo gracias a una diferencia de goles superior, tras imponerse por 3-0 en su presentación. Austria también suma tres unidades después de ganar 3-1 en su debut.

¿Cómo llega Argentina y Lionel Messi al partido contra Austria en el Mundial 2026?

La selección dirigida por Lionel Scaloni realizó el domingo su última práctica en Kansas City antes de viajar a Dallas. El entrenamiento incluyó una fase abierta para la prensa y posteriormente ejercicios específicos a puerta cerrada.

Entre las novedades destacó el regreso a los entrenamientos del lateral derecho Gonzalo Montiel y del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. Sin embargo, persisten algunas incógnitas en el once inicial que presentará Scaloni para enfrentar a Austria.

Las principales dudas pasan por definir quién ocupará algunas posiciones clave en ataque y mediocampo. El cuerpo técnico analiza si mantener a Thiago Almada o apostar por Nicolás González, además de decidir entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Messi en ofensiva.

La Albiceleste llega además impulsada por el respaldo de su afición. El domingo, cientos de seguidores argentinos se reunieron en el Klyde Warren Park de Dallas para acompañar al equipo en la víspera del encuentro.

Entre los asistentes hubo aficionados llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también seguidores que viajaron desde Argentina para acompañar a la selección.

En el plano histórico, el encuentro también podría representar un nuevo capítulo para Messi: El capitán argentino comparte actualmente con Miroslav Klose los registros de máximo goleador histórico en Mundiales y jugador con más victorias en la competición. Un gol y un triunfo le permitirían quedarse en solitario con ambas marcas.

Lionel Messi, de Argentina, le anotó tres goles a Argelia. EFE/EPA/AMY KONTRAS (AMY KONTRAS/EFE)

Ssí llega la selección austríaca a su segundo partido del Mundial 2026 ante Argentina

Austria afronta el compromiso después de derrotar 3-1 a Jordania en la primera jornada. El equipo de Ralf Rangnick busca asegurar su presencia en los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

La selección austríaca completó el domingo su preparación en Dallas. Durante la práctica ya trabajaron con normalidad el capitán David Alaba y Alessandro Schopf, quien utiliza una férula protectora tras sufrir una fractura de mandíbula en el encuentro anterior.

Rangnick reconoció la dificultad del reto que representa enfrentar a la campeona del mundo, aunque dejó claro que su equipo intentará competir por la victoria.

“Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito”, afirmó el entrenador austríaco. El técnico también destacó la calidad colectiva del conjunto argentino más allá de la figura de Messi.

“Argentina tiene jugadores excepcionales en la mitad de la cancha que actúan en los mejores equipos del mundo. Es un equipo que va mucho más allá de Messi”, señaló Marcel Sabitzer en conferencia de prensa.

Austria regresa a una Copa del Mundo tras una larga ausencia y busca superar la fase de grupos por primera vez desde España 1982. El triunfo ante Jordania le permitió colocarse en la segunda posición del Grupo J, con la misma cantidad de puntos que Argentina.

Además, el partido tendrá un componente histórico. Aunque ambos equipos se enfrentaron en amistosos disputados en 1980 y 1990, esta será la primera ocasión en que se midan dentro de un torneo oficial.

Austria se juega el liderato del grupo ante Argentina. EFE/ Miguel Gutiérrez (Miguel Gutiérrez/EFE)

Posibles alineaciones de Argentina vs. Austria HOY en el Mundial 2026

De acuerdo con información de la agencia EFE, estas son las alineaciones probables:

Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Nicolás González o Thiago Almada

Lionel Messi

Julián Álvarez o Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Austria

Alexander Schlager

Philipp Lienhart

Kevin Danso

David Alaba

Konrad Laimer

Nicolas Seiwald

Xaver Schlager

Phillipp Mwene

Marcel Sabitzer

Romano Schmid

Marko Arnautovic

DT: Ralf Rangnick

El ganador del encuentro quedará muy cerca de asegurar el liderato del Grupo J y, además, obtendrá su clasificación a los dieciseisavos de final con una jornada todavía por disputarse.

Con información de EFE.