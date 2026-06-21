FIFA anuncia al árbitro para el México vs. Chequia: ¿Quién es el polémico Yael Falcón Pérez?

El duelo México vs. Chequia tendrá acento argentino: la FIFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro central del partido correspondiente a la última jornada del Grupo A del Mundial 2026, un cierre que definirá los cruces rumbo a los dieciseisavos de final.

México llega a este encuentro con el panorama prácticamente resuelto. El equipo dirigido por Javier Aguirre suma seis puntos y ya aseguró su clasificación a dieciseisavos del Mundial, por lo que buscará cerrar la fase con paso perfecto.

El contexto del sector, sin embargo, mantiene tensión en la parte baja. Chequia llega con una unidad, mientras Corea del Sur suma tres puntos y Sudáfrica también tiene uno. Los tres equipos siguen en la pelea por los boletos restantes, en una jornada que se jugará en simultáneo.

El México vs. Chequia se disputará al mismo tiempo que el Sudáfrica vs. Corea del Sur —donde pita el argentino Facundo Tello—, un escenario que obliga a las selecciones a depender no solo de su resultado, sino también de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

En ese contexto, la FIFA confirmó la terna arbitral encabezada por Yael Falcón Pérez, quien dirigirá su segundo partido en este Mundial. Su debut fue en la goleada de Suecia 5-1 sobre Túnez en Estadio Monterrey, encuentro en el que mostró una tarjeta amarilla.

La designación también mantiene una línea en el torneo: es la tercera vez que México tiene arbitraje sudamericano en el Mundial 2026, tras los trabajos del brasileño Wilton Sampaio (vs. Sudáfrica) y el uruguayo Gustavo Tejera (vs. Corea del Sur).

La terna completa para el encuentro será:

Árbitro central: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Cuarto árbitro: Cristian Garay (Chile)

Asistente de reserva: José Retamal (Chile)

México vs. Chequia tiene designado al argentino Yael Falcón Pérez. (Foto: X @FIFAcom).

¿Quién es el árbitro Yael Falcón Pérez?

Yael Falcón Pérez nació el 4 de mayo de 1988 en Buenos Aires, Argentina. Debutó en la Primera División del futbol argentino en 2019 y tres años después recibió el gafete FIFA, lo que lo habilitó para competencias internacionales.

Falcón ha dirigido partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Copa del Mundo Sub 20, el Mundial de Clubes e incluso la final entre River y Belgrano.

Antes del México vs. Chequia, registra:

281 partidos dirigidos

1,455 tarjetas amarillas

39 expulsiones

74 penales sancionados

México está clasificado a dieciseisavos de final. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Las polémicas de Yael Falcón Pérez

El árbitro argentino ha sido protagonista de distintas decisiones que generaron debate en el futbol sudamericano, especialmente en partidos de alta tensión.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el encuentro entre River Plate y Platense por el Torneo Apertura, donde hubo tres jugadas discutidas:

Posible expulsión no sancionada: Hubo un choque en el que un jugador de River habría impactado con el codo a un rival de Platense, pero el árbitro no mostró tarjeta roja.

Hubo un choque en el que un jugador de River habría impactado con el codo a un rival de Platense, pero el árbitro no mostró tarjeta roja. Lateral mal señalado: En una jugada por la banda, el saque se otorgó a River cuando, según las críticas, correspondía a Platense. Esa acción continuó y derivó en una jugada de peligro.

En una jugada por la banda, el saque se otorgó a River cuando, según las críticas, correspondía a Platense. Esa acción continuó y derivó en una jugada de peligro. Tiempo añadido extendido: Se habían añadido 6 minutos, pero el partido se prolongó cerca de 3 minutos más de lo indicado inicialmente.

En ese mismo partido, el arquero Juan Pablo Cozzani relató a TNT Sports que el árbitro reconoció un error tras el encuentro “Nos dijo que el lateral era para nosotros, pidió disculpas, juró por su hijo que no fue mal intencionado”.

Durante la definición por penales de ese juego, se difundió un audio en TyC Sports en el que Falcón Pérez dijo a un jugador: “Dale, definí esto que me quiero ir a mi casa ya”.

En otro antecedente, durante el clásico entre Independiente y Racing, defendió su decisión de sancionar un penal con base en el contacto dentro del área: “Llegué a mi casa, vi la jugada otra vez y me quedé tranquilo… es la decisión técnica correcta”, explicó a ESPN.

Sobre la acción, detalló su criterio arbitral: “El empujón y la sujeción son movimientos continuos (…) la sanción es en el campo”. El propio árbitro reconoció el margen de error en su labor: “Va a haber algún momento en el que vamos a equivocarnos y es parte de esto”.

En ese mismo contexto, también reveló que tras ese encuentro su familia recibió amenazas: “Mi mamá sufrió amenazas. Hay una realidad. Hubo pintadas en la casa, bengalas en la puerta, tuvieron que llamar a la policía para sacarlos”.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México vs. Chequia?

El partido entre México y Chequia se disputará este miércoles 24 de junio a las 19:00 (tiempo central de México) en el Estadio Ciudad de México, como parte de la jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026, con transmisión en televisión abierta, de paga y streaming:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Con el liderato ya asegurado por México y el resto del grupo en plena disputa por la clasificación, el duelo llega con contexto abierto en la parte baja y una designación arbitral que vuelve a poner a Falcón Pérez bajo los reflectores internacionales.