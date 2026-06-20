Irán presenta queja ante la FIFA por restricciones de viaje a EU: ‘No deberían solicitar un Mundial’

Hedayat Mombeini, secretario de la Federación Iraní de Fútbol, criticó que el país anfitrión no siga las reglas de la FIFA. (Foto: EFE)

A horas del segundo partido de la Selección de Irán vs. Bélgica en el Mundial 2026, la Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje que Estados Unidos impuso a los jugadores.

A diferencia de otros equipos, el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei no tiene su base de entrenamiento en Estados Unidos, país donde se disputa la fase de grupos del Mundial, sino en Tijuana, México.

Los jugadores iraníes se instalaron en la ciudad fronteriza debido a los obstáculos logísticos y diplomáticos que denunciaron previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, los problemas continúan.

¿Por qué la Selección de Irán presentó una queja ante la FIFA?

La queja presentada este viernes ocurre luego de que la Federación Iraní solicitó a Estados Unidos que sus jugadores y cuerpo técnico pudieran viajar a Los Ángeles dos días antes del partido contra Bélgica, que se disputa este domingo al mediodía.

El objetivo es que los futbolistas cuenten con el tiempo suficiente para descansar y aclimatarse de cara a su siguiente compromiso en la Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, la petición fue rechazada.

“La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar la preparación técnica de los equipos”, indicó el organismo en un comunicado.

Tim Payne y Nueva Zelanda rescataron un empate ante Irán en el debut del Grupo G, en un partido que quedó marcado por las posteriores quejas de la selección iraní sobre su logística en el Mundial 2026. (Foto: AP /Andre Penner)

No es la primera ocasión en la que la Selección de Irán enfrenta esta situación. También ocurrió la semana pasada, cuando el equipo se midió ante Nueva Zelanda, ya que las autoridades estadounidenses solo permitieron viajar con un día de anticipación.

La Federación Iraní denunció además, antes del comienzo del campeonato, que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponden según las normas de la FIFA para impedir la asistencia de aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Finalmente, optaron por recurrir a las autoridades del organismo deportivo: “En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales”, informaron.

¿Qué dijo Irán ante las restricciones de viaje de Estados Unidos?

Tras presentar la denuncia, el secretario general de la federación, Hedayat Mombeini, criticó que Estados Unidos haya rechazado la solicitud de Irán de establecerse en Los Ángeles dos días antes del partido contra Bélgica.

“Son los protocolos de la FIFA los que establecen que los equipos deben estar dos días antes en la sede”, indicó Mombeini, quien lamentó que un país anfitrión como Estados Unidos no respete las normas de la FIFA.

“Quienes no pueden aplicar las reglas de la FIFA no deberían solicitar la organización de un Mundial, y la FIFA tampoco debería concedérsela. Este es un punto oscuro en la historia de las Copas del Mundo”, agregó.

Mohammad Mohebbi, de Irán, festeja luego de marcar el segundo tanto de su equipo ante Nueva Zelanda en un encuentro del Mundial, realizado el lunes 15 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill/AP Photo/Mark J. Terrill)

El secretario general de la Federación Iraní de Fútbol señaló que el trato dado a la selección iraní “no tiene precedentes en todas las ediciones del Mundial” y advirtió que “permitir que cuestiones políticas interfieran en el futbol supone una amenaza para el propio deporte”.

Tras el partido contra Nueva Zelanda, en el que la Selección de Irán debutó con un empate 2-2, la Federación del país de Medio Oriente también señaló que no les dieron oportunidad de recuperarse del encuentro antes de regresar a México.

“Después del partido de hoy nos han dicho: ‘deben irse de inmediato’. Es muy importante para nosotros tener tiempo de recuperación, pero se nos pide subir a un avión y volver a nuestro campamento en Tijuana, y eso nos causa problemas”, comentó Amir Ghalenoei, director técnico de Irán.

Con información de EFE y AP.