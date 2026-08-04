Vendían cerdos y gallinas junto a un mercado: La historia de SuKarne, empresa mexicana que analiza su venta

La empresa SuKarne concentra alrededor del 75 por ciento de las exportaciones de carne mexicana. [Fotografía. Shutterstock]

Una de las principales exportadoras de carne en México podría cambiar de manos. La historia de la empresa SuKarne comenzó hace más de medio siglo como un pequeño negocio familiar dedicado a la compra, venta y engorda de ganado en Culiacán, Sinaloa.

La compañía, fundada por la familia Vizcarra, consolidó un modelo de negocio que integra desde la producción del ganado hasta el procesamiento, la distribución y la comercialización de sus productos. Esa estrategia le permitió abrir mercados internacionales y posicionarse en más de una decena de países.

Ahora, la empresa analiza una posible oferta de compra en una operación que, de concretarse, superaría los 2 mil millones de dólares. Aunque la compañía reconoce que estudia alternativas estratégicas, hasta ahora no ha confirmado que la transacción vaya a realizarse.

¿Cómo nació SuKarne al lado de un mercado en Culiacán?

La historia de SuKarne comenzó en 1969, cuando José Isabel Vizcarra y María Calderón iniciaron un pequeño negocio dedicado a la compra, venta y engorda de ganado en Culiacán, Sinaloa.

El origen del negocio estuvo marcado por su cercanía con un mercado público y un rastro municipal, donde la familia vivía y realizaba sus actividades. Ese entorno, ligado al comercio y sacrificio de animales, permitió desarrollar desde el inicio el conocimiento práctico de la industria cárnica.

En sus primeros años, la operación se centró en la comercialización de animales como cerdos, gallinas y ganado bovino, con una lógica de negocio basada en el intercambio directo y el conocimiento del mercado regional.

Ese entorno permitió desarrollar experiencia en el manejo, sacrificio y distribución de productos cárnicos. Con el tiempo, la compañía comenzó a estructurar sus procesos productivos y a fortalecer su operación en la engorda de ganado, lo que sentó las bases de un modelo más organizado.

A partir de ese crecimiento inicial, SuKarne evolucionó de un negocio local a una compañía con mayor capacidad operativa, apoyada en el trabajo familiar y en la expansión gradual de sus actividades dentro de la industria cárnica.

Con el paso de las décadas, SuKarne dejó de operar únicamente en Sinaloa para expandirse primero al mercado nacional y después al internacional.

De acuerdo con Jesús Vizcarra Calderón, actual propietario de SuKarne, uno de los momentos clave en la historia de la empresa fue la apertura de las exportaciones hacia Estados Unidos, un proceso que permitió posicionarla en mercados internacionales.

SuKarne exporta a más de 4 continentes y en 13 países diferentes. (IMPERIO/RESENDIZ )

¿Cuánta carne exporta SuKarne al extranjero?

SuKarne es considerada el principal exportador de carne de México y uno de los actores más relevantes en la industria cárnica de América. Reportes recientes indican que la empresa concentra alrededor del 75 por ciento de las exportaciones de carne mexicana.

Actualmente, la empresa SuKarne tiene presencia en cuatro continentes y más de 13 países, con mercados en Estados Unidos, Japón y otras regiones de Asia y América Latina, lo que consolida su posición como el principal jugador mexicano en el comercio internacional de proteína animal.

La empresa es el tercer mayor engordador de ganado a nivel mundial y el quinto proveedor de carne de res en Norteamérica. Además, más de 60 mil productores agropecuarios trabajan con la compañía, y sus operaciones representan la principal fuente de ingreso para más de 165 mil familias en México.

A lo largo de su crecimiento, SuKarne recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Exportación 2021, el Premio Nacional Agroalimentario 2014 y la certificación BRCGS por 14 años consecutivos, además de impulsar el Premio SuKarne–Fundación UNAM, que reconoce trabajos de investigación en áreas como producción animal, sustentabilidad e innovación agroalimentaria.

¿Qué se sabe sobre la posible venta de SuKarne?

La posibilidad de que SuKarne cambie de propietario salió a la luz luego de que se informara que Jesús Vizcarra analiza la venta de la empresa en una operación valuada en más de 2 mil millones de dólares.

De acuerdo con esa información, la compañía trabaja con BBVA y Rabobank como asesores financieros para evaluar distintas alternativas; sin embargo, personas familiarizadas con el proceso señalaron que la operación todavía no está asegurada.

En un posicionamiento, SuKarne evitó confirmar una venta y únicamente señaló que “evalúa continuamente diferentes alternativas para crear mayor valor y respaldar su crecimiento y expansión a largo plazo”.

El análisis de la posible venta se relaciona con el contexto que enfrenta la industria cárnica tras las restricciones impuestas por Estados Unidos a las importaciones de carne mexicana por el gusano barrenador, así como con un mercado norteamericano dominado por grandes compañías como Tyson Foods, Cargill, JBS y National Beef Packing Co.

Para un eventual comprador, uno de los principales atractivos de SuKarne sería precisamente su modelo de negocio integrado, que le permite controlar gran parte de la cadena de suministro de carne en México, una estructura que construyó durante más de cinco décadas de crecimiento.