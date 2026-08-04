¿Qué sabemos de la posible venta de SuKarne, el mayor exportador de carne de México?

SuKarne comenzó como una pequeña empresa dedicada a la engorda de ganado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. (Foto: SuKarne)

¿Qué pasará con la carnita asada? El dueño de SuKarne, la principal compañía exportadora de carne en México, analiza la posibilidad de vender la empresa, una operación que podría alcanzar un valor superior a los 2 mil millones de dólares.

Con el fin de avanzar en este proceso, la empresa se encuentra colaborando con las instituciones financieras BBVA y Rabobank. No obstante, personas familiarizadas con el asunto puntualizaron que la transacción todavía no es segura.

La empresa aseguró a la agencia de noticias Reuters que “evalúa continuamente diferentes alternativas para crear mayor valor y respaldar su crecimiento y expansión a largo plazo”.

¿Por qué se estaría analizando la venta de SuKarne?

Aunque las fuentes familiarizadas no dieron a conocer los motivos por los que se pondría en venta la empresa mexicana, Reuters lo relaciona con la prohibición que ordenó Estados Unidos a las importaciones de carne de México debido a la plaga del gusano barrenador.

Según la agencia, el mercado de las proteínas en la región norte del continente está bastante consolidado y está liderado por gigantes como Tyson Foods, Cargill, la brasileña JBS y National Beef Packing Co.

Sin embargo, el atractivo de SuKarne reside en su modelo de negocio integral, que abarca desde la engorda de ganado hasta el procesamiento y la logística de distribución.

Esta estructura permitiría a cualquier interesado en comprar la empresa obtener una ventaja estratégica al controlar gran parte de la cadena de suministro cárnica en territorio mexicano.

¿Qué se sabe de la empresa mexicana SuKarne?

En su página de internet, SuKarne destaca ser una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a la producción y comercialización de proteína animal de calidad, la cual tiene presencia en cuatro continentes y más de 13 países.

Fundada por el matrimonio José Isabel Vizcarra y María Calderón en 1969, SuKarne comenzó como una pequeña empresa dedicada a la engorda de ganado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Desde sus inicios, el esfuerzo, trabajo y sencillez han estado presentes en su cultura y han sido estos valores los que lograron que en poco tiempo se convirtiera en una empresa líder en el mercado de la industria cárnica a nivel mundial”, señala.

¿Qué se sabe de la suspensión de exportación de carne de México a EU?

El pasado 3 de junio, Estados Unidos detectó en Nuevo México el primer caso confirmado de gusano barrenador en un becerro, pese a que esta plaga había sido erradicada en la Unión Americana desde 1966.

Tras el registro de diferentes casos también en Texas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México y el Departamento de Agricultura de los EU (USDA, por sus siglas en inglés) determinaron suspender temporalmente la importación a nuestro país de animales vivos procedentes de Estados Unidos.

Para el 24 de junio, Estados Unidos indicó que permitiría que se reanuden las importaciones de ganado mexicano tras una prohibición de más de un año, según informó Wall Street Journal, en el último intento del gobierno de Donald Trump por frenar los precios récord de la carne de res.

El comercio de ganado entre ambos países se encuentra prácticamente paralizado desde finales de 2024 tras la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que puede matar al ganado en cuestión de días si no se trata.

Muchos en la industria cárnica esperaban que el USDA reabriera la frontera como una medida importante para abordar los altos precios de la carne de res en EU.

Con información de Bloomberg