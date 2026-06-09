Reportan caso de un perro con gusano barrenador en EU: Llaman a dueños de mascotas a estar atentos

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo ha regresado a Estados Unidos, y la infección de un perro en Nuevo México está generando preocupación sobre los riesgos para los animales más allá del ganado vacuno.

Los perros no son los únicos susceptibles a este parásito mortal. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hasta el momento los casos en EU también han afectado a terneros y una cabra. Cerdos, caballos, ciervos, gatos e incluso humanos se han visto afectados por la larva barrenadora en otros brotes, incluido el actual en México.

Según los expertos en salud, las probabilidades de que los animales contraigan la enfermedad del gusano barrenador son bajas, incluso para la mayoría del ganado en esta etapa en los EU, especialmente porque este parásito no se propaga a grandes distancias por sí solo.

Esta plaga es una mosca cuyas larvas se introducen en las heridas de los animales de sangre caliente. El gusano barrenador puede propagarse rápidamente y matar incluso al ganado adulto en tan solo 10 días si no se trata, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, si se detecta a tiempo, las infestaciones pueden controlarse con éxito.

¿Qué animales son más vulnerables a la mosca del gusano barrenador?

Los animales más vulnerables son las vacas. Si bien la mosca barrenadora puede afectar a cualquier animal de sangre caliente, las vacas tienden a ser susceptibles porque viven en grandes rebaños y en entornos muy propicios para las poblaciones de moscas, por lo que estas se desplazan de un animal a otro en condiciones cálidas y secas”, explicó Sally DeNotta , profesora clínica asociada de la facultad de medicina veterinaria de la Universidad de Florida.

Los cerdos también se han visto afectados, aunque en menor medida hasta el momento. Investigadores de la Universidad de Texas A&M indicaron el lunes que los productores deben tener cuidado con los procedimientos rutinarios que pueden causar heridas, como el marcado de orejas. Asimismo, se recomienda el uso de medicamentos orales en lugar de inyecciones siempre que sea posible.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha indicado que los residentes de las zonas afectadas deben inspeccionar a sus animales diariamente en busca de signos de malestar, heridas que supuran o que se agrandan, larvas y lesiones alrededor de los orificios corporales.

El tratamiento suele consistir en extraer las larvas y desinfectar la herida, aunque el proceso de extraer cientos de gusanos de la carne puede ser arduo.

Recomendaciones para dueños de mascotas

DeNotta afirmó que, por el momento, los dueños de mascotas no necesitan cambiar las rutinas de sus animales, pero sí deben priorizar el cuidado de las heridas, asegurándose de que cualquier posible foco de infección sea tratado y cubierto.

DeNotta indicó que los dueños deben intentar reducir la presencia de moscas en sus animales mediante el uso de insecticidas y repelentes. Si los animales presentan heridas abiertas, deben tratarlas enérgicamente y cubrirlas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) ya ha aprobado condicionalmente varios medicamentos para tratar la mosca barrenadora en el ganado vacuno y los perros, y ha emitido una autorización de uso de emergencia para otros medicamentos que abarcan una gama más amplia de especies.

El USDA informó la semana pasada que algunos de esos medicamentos, que forman parte de su Reserva Veterinaria Nacional, se encuentran en camino a Texas.

Según la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense , los animales que corren mayor riesgo son aquellos que han parido recientemente, son recién nacidos, tienen heridas abiertas o han sido sometidos recientemente a una cirugía.

Riesgos del gusano barrenador en humanos

Para el público en general, los casos en humanos son raros y suelen ocurrir en partes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde el parásito es endémico o está siempre presente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los viajeros con heridas abiertas que pasan tiempo al aire libre o cerca de ganado son los que corren mayor riesgo. En agosto pasado, se detectó la presencia del gusano barrenador en una persona en Maryland que había viajado desde El Salvador.

La detección más reciente de gusano barrenador en EU se produjo en 2016 entre ciervos en los Cayos de Florida, antes de ser erradicado a principios de 2017, según el USDA. Un brote anterior que afectó al ganado ocurrió en 1976, afectando a casi 1.5 millones de cabezas en Texas.