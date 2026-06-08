Confirman segundo caso de gusano barrenador en EU: México supera los 2 mil casos activos

El segundo caso de gusano barrenador se registró en Texas, Estados Unidos.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmaron una segunda detección de gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS), el caso confirmado se encontró en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas.

La mosca fue encontrada aproximadamente a 9 kilómetros del lugar donde se detectó el primer caso. “Esta segunda detección se encuentra dentro de la zona de control de movimiento establecida y el área de dispersión mejorada de insectos estériles”, declaró Dudley Hoskins, subsecretario de programas de comercialización y regulación de la USDA.

Estados Unidos esperaba que esta plaga llegara al país el año pasado, “pero gracias al trabajo excepcional del USDA y a nuestra cooperación con socios estatales, federales y de la industria, la hemos contenido hasta ahora, cuando estamos mucho mejor preparados para responder”, indicó Hoskins.

El gusano barrenador corresponde a la fase larvaria de la mosca. La plaga se origina cuando la mosca deposita sus huevos en heridas de animales y, al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, causando lesiones e infecciones.

Casos de gusano barrenador en México van en ascenso

En México, los casos activos del gusano barrenador van en ascenso, pues ya se registran 2 mil 24 casos activos al 3 de junio del presente año, distribuidos en 26 de los 32 estados del país.

El mayor número de casos activos está concentrado en bovinos, con un total de 947 casos, seguido de caninos (696 casos), suinos (130), equinos (126), caprinos (54), ovinos (49), entre otros, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Las entidades con más casos son Puebla (236), Veracruz (233), Oaxaca (223), San Luis Potosí (172), Tamaulipas (141), Jalisco (131) y Chiapas (128). En la CDMX suman cuatro casos detectados en las alcaldías de Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco.

Desde noviembre de 2024, México registra 27 mil 721 casos de gusano barrenador, siendo los bovinos la especie más afectada con 17 mil 344 casos.

¿Cuáles son las medidas en México y EU contra el gusano barrenador?

Ante la confirmación de los primeros casos de gusano barrenador del Ganado (GBG) en el condado de Zavala, Texas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reforzó una mayor dispersión de moscas estériles a para controlar la plaga.

A pesar de este panorama, Estados Unidos ha importado 85.3 mil toneladas de carne de bovino proveniente de México entre enero y abril, lo que representa un incremento anual de 22 por ciento, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Asimismo, México ha comprado 23 mil toneladas provenientes de Estados Unidos al cierre de abril, cantidad prácticamente idéntica a la observada en el mismo periodo del año pasado.