Estados Unidos utilizaría los fondos congelados de Irán para pagar los daños a los buques, según Trump

El presidente Donald Trump afirmó que los daños a los barcos y la carga serían pagados con fondos iraníes congelados por Estados Unidos después de que los nuevos ataques de los rebeldes hutíes en Yemen tensaran aún más los flujos energéticos mundiales.

Trump dijo el jueves en una publicación en redes sociales que “a partir de ahora, todos y cada uno de los daños causados ​​a barcos, carga o cualquier cosa relacionada con ello, serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla”.

“Estos daños pueden ser muy sustanciales, pero, no obstante, esto es lo justo y equitativo que se debe hacer”, añadió.

El presidente no dio detalles sobre cómo funcionarían dichos pagos, incluyendo si Estados Unidos pagaría directamente a las compañías navieras.

En los últimos días, Trump ha intensificado sus amenazas contra Irán tras los numerosos enfrentamientos entre ambos países durante las últimas dos semanas. Los hutíes, respaldados por Irán, atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que agravó aún más el conflicto.

Los fondos iraníes que maneja EU y que son objto de polémica

Estados Unidos tiene dentro de sus fronteras fondos iraníes bloqueados por un valor aproximado de 2 mil millones de dólares. Una porción mucho mayor se encuentra en jurisdicciones de otros países y su transferencia está prohibida por las sanciones estadounidenses; las estimaciones varían entre 24 mil y más de 100 mil millones de dólares.

La liberación de esos fondos, junto con el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la creación de una iniciativa de 300 mil millones de dólares para invertir en Irán, fueron elementos clave de un llamado memorando de entendimiento firmado por el presidente Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian en junio.

Sin embargo, el uso de estos fondos es objeto de mucha controversia, y las víctimas de ataques terroristas vinculados a Irán durante las últimas décadas piden al presidente estadounidense que, en cambio, las indemnice por sus pérdidas y lesiones.

El memorándum entre Estados Unidos e Irán era vago respecto a cuándo y bajo qué circunstancias Irán podría acceder al dinero. Sin embargo, la posterior reanudación de la guerra de Trump frustró el acuerdo de paz propuesto en el memorándum.