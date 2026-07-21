Irán asegura que atacó con misiles el centro de Amazon en Baréin: ¿En qué van las negociaciones con EU?

Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra EU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos.

“Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo”, afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

Según el cuerpo militar de élite, el ataque contra las instalaciones de Amazon respondió al bombardeo estadounidense contra las instalaciones civiles y la central nuclear en construcción de Darkhovin, en la provincia suroccidental de Juzestán, ocurrido el domingo.

EU e Irán ‘luchan’ por el control del Estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán han vuelto a bombardearse a diario en un intento por controlar el estrecho de Ormuz. Y ninguno de los dos da marcha atrás, lo que muestra las limitaciones de la dependencia del presidente Donald Trump de redoblar los ataques aéreos para doblegar a Teherán.

Aunque el gobierno de Trump asegura que está abierto a la diplomacia, Irán hasta ahora se ha negado a aflojar su control sobre el crucial corredor de transporte de petróleo en el golfo Pérsico.

Esto plantea interrogantes sobre la estrategia para la siguiente fase del conflicto, ya que la intensificación de los bombardeos ha hecho añicos un acuerdo de alto el fuego provisional, ha dejado más muertes entre las tropas estadounidenses y ha vuelto a elevar los precios de la gasolina en Estados Unidos, lo que supone nuevos problemas para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Incluso con destellos de esperanza para conversaciones, las partes podrían encaminarse de nuevo hacia una guerra total, mientras Trump advierte que en adelante, “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense”, “pagarán por esa muerte muchas veces”.

EU sigue abierto a negociar con Irán, dice Marco Rubio

Las escaladas renovadas reflejan “una lectura fundamentalmente errónea de la psique iraní y una falta de aprendizaje” de combates anteriores, afirmó Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Creo que está impulsado por un cálculo de cualquiera de las dos partes de que pueden redoblar la escalada militar como una forma de romper el estancamiento y lograr que la otra parte ceda”, manifestó Yacoubian. “El peligro, por supuesto, es que cuanto más se intensifique, más difícil será aprovechar cualquier posible apertura para volver a la diplomacia”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos sigue abierto a negociar y les comentó a los periodistas el domingo por la noche que Irán continúa “enviando señales de que quieren hablar, de que quieren negociar, pero a lo que estamos respondiendo es a su comportamiento. Y su comportamiento es que están lanzando misiles y drones contra barcos” en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

“Estados Unidos siempre se mantiene abierto a una solución diplomática, y lo hemos intentado múltiples veces con Irán, y seguiremos intentándolo”, señaló. “Si esa puerta se abre, estaremos contentos de verla abierta”.

‘No hay una estrategia para terminar la guerra’

Trump está centrado en hacer que Irán pague por las muertes recientes de tropas estadounidenses, las violaciones del acuerdo provisional alcanzado el mes pasado y los ataques contra barcos en el estrecho, según un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario indicó que los ataques militares contra Irán continuarían hasta que Trump decida lo contrario, pero que las conversaciones entre los países también seguirían. Para algunos observadores externos, el gobierno parece estar teniendo dificultades para encontrar una salida, tanto militar como diplomática.

“Este gobierno en este momento está desconcertado”, sostuvo Alan Eyre, exdiplomático de Estados Unidos que participó en negociaciones nucleares anteriores con Teherán y ahora es investigador del Middle East Institute. “Realmente no tiene una estrategia coherente y consistente sobre cómo salir de este atolladero”.

El ejército de Estados Unidos sólo puede llegar hasta cierto punto incrementando los ataques contra Irán, dicen los expertos.