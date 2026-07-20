Wall Street ‘espera’ diálogo entre EU e Irán; Nasdaq gana 0.51%

Las negociaciones al interior de Wall Street son impulsadas por un repunte en los títulos del sector tecnológico, a medida que los inversores se mantienen atentos al desenvolvimiento de las negociaciones geopolíticas.

El Nasdaq lidera los avances con 0.51 por ciento, en los 25 mil 651.23 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.16 por ciento más, en las 7 mil 468.06 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.25 por ciento, al situarse en los 52 mil 14.54 puntos.

En el plano corporativo, empresas de semiconductores como Micron avanzaban un 5.6 por ciento tras la apertura, mientras que Nvidia ganaba 2.06 por ciento. Además, AMD sumaba 3.7 por ciento impulsada por las expectativas sobre Helios, su primer sistema integrado para inteligencia artificial (IA), que suministrará a clientes como Microsoft y competirá con las plataformas de Nvidia.

“No descartamos que el apetito por riesgo encuentre algo de apoyo en la posibilidad de que los Estados Unidos e Irán retomen la vía diplomática, mientras que, en materia corporativa, se está a la espera de los resultados de emisoras tecnológicas. En temas geopolíticos, luego nueve días de intercambios militares, reportes aseguran que Teherán habría aceptado escuchar las propuestas de intermediarios para reencaminarse hacia un alto al fuego”, destacaron analistas de Bx+.

¿Cómo cotiza la BMV HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan avances de 0.31 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 840.17 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 347.16 enteros, suma 0.36 por ciento.

Del lado de Europa el FTSE 100 de Londres es el único que baja 0.63 por ciento, a 10 mil 533.63 enteros, mientras que los incrementos son d e0.11 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 348.22 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 0.03 por ciento, en los 24 mil 835.38 puntos, y el IBEX 35 de España con 0.02 por ciento más, ronda en los 19 mil 219.60 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 82.35 dólares por barril, ya que cede 0.17 por ciento, mientras que el Brent con 0.08 por ciento menos, cotiza en los 88.05 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.