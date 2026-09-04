¿Fue un asalto? Esto sabemos de la muerte del diputado Zenyazen Escobar en Veracruz

¿Asalto o ataque directo? La muerte del diputado por Morena Zenyazen Escobar este viernes 4 de septiembre genera múltiples interrogantes sobre el móvil del hecho violento.

El cuerpo del morenista fue hallado al interior de un vehículo ubicado en la carretera federal Veracruz-Xalapa; pese al despliegue de autoridades, no hay confirmación de personas detenidas.

Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobernación de Veracruz, rechazó que haya sido un atentado debido a que el vehículo se encuentra en un acotamiento y no se ubicaron huellas de violencia.

El funcionario estatal no confirmó si faltaba alguna de las pertenencias del exdiputado federal para respaldar una hipótesis sobre un intento de robo. Aclaró que será hasta que se lleven a cabo las investigaciones cuando se pueda aclarar el hecho.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno (...) está en un acotamiento. No como tal es un atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por arma de fuego”, dijo el secretario.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el deceso de Escobar y descartó que hubiera otra víctima por el hecho violento; sin embargo, no brindó más detalles.

“Yo solo les puedo confirmar el deceso (...). Tuvimos noticias del evento, se está atendiendo”, dijo a los medios de comunicación.

¿Quién estará encargado de la investigación del homicidio de Zenyazen Escobar?

El secretario de Gobernación de Veracruz señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso para esclarecer los hechos.

“La Fiscalía General de la República va a atraer el caso para que se refuerce la investigación (…) se tiene que investigar tanto con la Fiscalía del Estado y hoy también lo retoma la Fiscalía General de la República para que se aclaren los hechos y tener información precisa”, indicó a los medios de comunicación.

Hasta el momento, la FGR no confirmó que se encuentren en coordinación con la Fiscalía de Veracruz para realizar la investigación.

¿Quién era Zenyazen Escobar?

Escobar García fue líder magisterial y posteriormente secretario de Educación de Veracruz, durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En 2024, ganó un escaño en la Cámara de Diputados por mayoría relativa para representar a Veracruz. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, lamentó el asesinato del legislador.

El suplente de Zenyazen Escobar es Ángel Etiem Jiménez Castañeda, primo del diputado federal asesinado.