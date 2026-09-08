Paquete económico 2027: Gobierno solicita 18 mil 180 millones de pesos más para el Tren Maya

Los trenes en México será uno de los sectores a los que se les dedique más inversión el año que viene.

El Gobierno Federal plantea 18 mil 180 millones de pesos más de presupuesto para el Tren Maya , el proyecto ferroviario en el sureste que actualmente desarrolla su vertiente de carga.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2027, la administración busca asignar un presupuesto 12 millones de pesos menor al que otorgó durante este año para para brindar “Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya”.

¿Para qué será el presupuesto del Tren Maya en 2027?

Según la solicitud en el Paquete Económico 2027, el presupuesto solicitado para el siguiente ejercicio fiscal se concentraría en la inversión para concluir el ramal de carga del Tren Maya , el cual captaría en caso de ser aprobado, 17 mil 190 millones de pesos.

El Tren Maya de carga es la apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum para llegar al punto de equilibrio de la obra de infraestructura en el sureste del país que, de manera inicial, fue planteada como un detonador del turismo nacional e internacional en esa zona.

De acuerdo con las proyecciones gubernamentales, la vertiente carguera estará lista el año siguiente, por lo que los recursos asignados le permitirían concluir las obras faltantes, además de financiar el funcionamiento integral del proyecto que también involucra el transporte de pasajeros.

Como informó El Financiero, las pérdidas del Tren Maya ascendieron a 867 millones de pesos sin contar los subsidios recibidos, durante el segundo trimestre del presente año. Los resultados de la paraestatal administrada por las Fuerzas Armadas revelan que, durante el periodo abril-junio, los ingresos por la prestación de servicios ascendieron a solo 117 millones de pesos.