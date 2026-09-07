EU aprueba fusión de Viva Aerobus con Volaris; analizan transporte por tierra

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) dio su aval para la fusión de las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris , que concentrará el mercado de la aviación, en caso de ser aprobada, en una sola compañía, que se llamará Grupo Más Vuelos y que controlará al menos 60 millones de pasajeros aéreos anuales en el país.

Sin embargo, otro de los mercados que está pendiente de saber si será analizado por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) es el terrestre, en donde Viva Aerobus, a través del Grupo IAMSA , controla una decena de millones de pasajeros, según cifras de la propia empresa de autobuses.

Actualmente el Grupo Inversionistas en Autotransportes Mexicanos S.A. de C.V. (GRUPO IAMSA) es el conglomerado de transporte multimodal más grande e importante de México y Latinoamérica, controlador de empresas como ETN, Turistar Lujo, Parhikuni, Costa Line y Amealcenses, además de otras marcas. Además, en Viva Aerobus, y es parte de Ferrocarriles Suburbanos , en alianza con la española CAF. Coincidentemente, la estrategia de Volaris, dirigida por Enrique Beltranena, ha sido “subir al avión” a los pasajeros de autobuses, una ruta que ha funcionado, pero que aún tiene potencial.

El mercado de autobuses en el país tiene un tamaño de más de 3 mil 700 millones de pasajeros al año, mientras que el de aviación apenas llega al centenar, según cifras de los organismos empresariales de cada uno de los sectores.

“Las aerolíneas no solamente compiten entre ellas. El tráfico no es puramente aéreo, sino que también compiten contra las oferta de viajes vía terrestre no entonces, la autoridad tendría que evaluar no solamente la concentración en los diferentes aeropuertos, sino que también tienen que evaluar la competencia que existe desde el punto de vista de transporte terrestre”, refirió en entrevista para El Financiero, Alik García, subdirector de análisis bursátil en VALMEX Casa de Bolsa.

Las aerolíneas no solo pasarán a dejar de competir en las rutas aéreas, sino que el contrapeso que representaba Volaris como uno de los jugadores interesados en atraer pasajeros desde los autobuses se verá comprometida por el negocio de la empresa con la que se fusiona.

La estrategia fundamental de la integración se explica con un enfoque en el crecimiento estructurado de la empresa, pero con una previsión de eficiencias que está encaminado a continuar creciendo en el mercado transfronterizo.

“Para nuestros accionistas, la transacción está diseñada para crear una plataforma más sólida para la creación de valor a largo plazo, respaldada por una mayor escala, un mayor poder de compra, un acceso más amplio al capital, eficiencias operativas y una mayor flexibilidad financiera, al tiempo que se preservan los principios de costos”, vislumbra Enrique Beltranena en la previsión del siguiente capítulo de la aerolínea.

(El Financiero)

Alianza Viva-Volaris avanza en EU

La fusión empresarial entre Viva Aerobus y Volaris fue aprobada en Estados Unidos, por lo que la empresa conjunta, que daría paso a la firma Grupo Más Vuelos, avanza en su interés por crear a la aerolínea nacional más grande en el mercado. Viva Aerobus confirmó a El Financiero la aprobación otorgada por la FTC.

De acuerdo con el expediente de la FTC, también consultado por este diario, la aprobación de la fusión empresarial fue otorgada bajo el principio Sua Sponte, una atribución de la Comisión que le permite fallar a favor o en contra de una alianza u operación comercial sin que las partes involucradas lo hayan solicitado.

La fusión entre Viva Aerobus y Volaris también fue aprobada en Colombia, por lo que el proceso en México es el único que continúa pendiente y bajo el escrutinio de la autoridad antimonopolios nacional. En caso de aprobarse, el Grupo Más Vuelos tendrá más de tres cuartas partes del mercado aéreo nacional , así como 27 por ciento del mercado aéreo binacional entre México y Estados Unidos .

Aunque la autoridad antimonopolios mexicana podría aprobar la fusión con reservas, aún se desconocen cuáles serían las condiciones que permitirían la creación de la nueva empresa que, además, continuará usando las dos marcas con fines comerciales.

Según el calendario proyectado por las aerolíneas, al final del año se tendría una respuesta sobre la decisión de la CNA sobre el caso de las aerolíneas, concluye el reporte sectorial.