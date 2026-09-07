Decomisan arsenal en Michoacán: Sedena asegura armas largas, cartuchos y explosivos

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano adscritos a las Comandancias de la XII Región Militar y 43/a. Zona Militar, en Michoacán, aseguraron un arsenal en aquel estado.

La acción, en la que colaboraron el resto de instituciones del Gabinete de Seguridad federal, como la Marina y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desarrolló en el municipio de Buenavista, y en el Marcos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

“El 4 de septiembre del presenta año, integrantes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, durante la ejecución de una Órden Técnica de Investigación aseguraron un inmueble, seis armas largas, 438 cartuchos, 47 cargadores, dos artefactos explosivos improvisados, tres vehículos y equipo táctico diverso”, dijo la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Explicó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Apatzingán, Michoacán, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Recordó que con esta acción, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, durante la presente administración han logrado el aseguramiento de 26 mil 409 armas de fuego, así como 4 millones 762 mil 868 cartuchos, 118 mil 229 cargadores y 48 mil 908 vehículos, lo que debilita las estructuras criminales.

La Sedena informó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.