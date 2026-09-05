Hallan tres cuerpos en carretera México-Acapulco; uno de ellos era agente de la Guardia Nacional

Autoridades localizaron tres cuerpos sin vida a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero.

Tres personas fueron encontradas sin vida este sábado 5 de septiembre a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, una de las cuales fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como integrante de la Guardia Nacional.

El hallazgo ocurrió alrededor sobre el tramo Tierra Colorada-Plan de Lima, aproximadamente a 10 minutos del entronque con la Autopista del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los restos se encontraba dentro de bolsas negras de plástico y costalillas, mientras que otros fueron dejados expuestos en la cuneta de la carretera.

Fueron automovilistas quienes alertaron al número de emergencias 911 tras percatarse de los restos abandonados a la orilla de la vía.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, confirmaron el hallazgo y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.

En el lugar también fueron localizadas cartulinas con mensajes dirigidos contra integrantes de la Guardia Nacional.

Posteriormente, personal de la Fiscalía estatal realizó las diligencias periciales y ministeriales correspondientes.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para continuar con los procedimientos de identificación y las investigaciones.

Circula video de supuesto agente

El hallazgo se registró horas después de que comenzara a difundirse en redes sociales un video de poco más de ocho minutos en el que aparece un joven que se identifica como Eduardo Bustos Pérez, quien afirma ser agente de la Guardia Nacional adscrito a la 27 Coordinación, con sede en Iguala.

En la grabación, el hombre realiza señalamientos contra mandos de la corporación y presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en Guerrero.

Según su testimonio, se encontraba adscrito a la coordinación estatal de la Guardia Nacional con sede en El Ocotito, donde desempeñaba funciones de investigación, y recibía instrucciones para realizar labores de vigilancia en Xaltianguis, El Ocotito y Tierra Colorada.

El supuesto agente también menciona a mandos a los que identifica con los alias de ‘El Cabo Medina’ y ‘El Motoro’, a quienes acusa de mantener presuntos vínculos con integrantes de una organización criminal.

Fiscalía confirma privación de la libertad

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado confirmó que mantiene una investigación relacionada con la privación de la libertad de un integrante de la Guardia Nacional.

La institución señaló que la víctima habría sido obligada a realizar declaraciones relacionadas con los operativos y acciones de seguridad implementados en Guerrero.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni precisó públicamente si existe una relación directa entre el agente privado de la libertad, el video difundido y los tres cuerpos localizados este sábado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas, determinar las circunstancias en las que fueron asesinadas y esclarecer quiénes fueron los responsables.