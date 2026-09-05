Le faltaron ceros: Alcalde de Tabasco recibe críticas por anunciar presupuesto de 500 mil pesos

¿550 mil pesos para todo el municipio? Alcalde de Jalpa de Méndez causa polémica. (Jalpa de Méndez/Facebook)

El alcalde de Jalpa de Méndez, Tabasco, José del Carmen Olán Olán, volvió a quedar en medio de las críticas luego de que, durante una entrevista, asegurara que el municipio solicitará alrededor de 550 mil pesos de presupuesto para 2027, pese a reconocer que este año ejerce más de 100 millones de pesos solo del Ramo 33.

La declaración del edil de Morena generó sorpresa entre los reporteros que lo entrevistaban y después fue objeto de comentarios y burlas en redes sociales, debido a la diferencia entre la cifra que mencionó y el presupuesto anual que realmente ejerce el Ayuntamiento.

Durante la entrevista, Olán Olán fue cuestionado sobre el anteproyecto de presupuesto que su administración prepara para entregar al Congreso del Estado y sobre el monto que solicitarían para el próximo año.

Inicialmente, el morenista recordó que durante 2026 el municipio ejerce alrededor de 105 millones de pesos provenientes del Ramo 33.

—¿Para el próximo año? —se le preguntó.

—Sí, para el próximo año. ¿Cuál es el proyecto que ustedes están diseñando? —insistieron los reporteros.

Entonces, Olán Olán respondió: “550 mil pesos o algo así entre todo el Ramo 33 y lo que son recursos propios”.

Ante la evidente discrepancia, se le volvió a preguntar cuánto fue el presupuesto de este año.

“105 millones del Ramo 33”, respondió el presidente municipal.

Sin embargo, la cifra de 550 mil pesos mencionada por el alcalde no corresponde al presupuesto total del municipio.

Morenista confunde miles con millones

De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso de Tabasco, para este ejercicio fiscal a Jalpa de Méndez le fueron autorizados 551 millones 993 mil 113 pesos.

En otro momento de la entrevista, habló sobre la posibilidad de que existan ajustes presupuestales para 2027 y reconoció que su administración tendría que reducir algunos gastos.

Señaló que, al tratarse del último año de su administración, será necesario programar los recursos de manera adecuada y realizar ajustes tanto al interior como al exterior del Ayuntamiento.

Entre las áreas donde podrían reducir gastos mencionó la renta de vehículos y el consumo de combustible.

“Muchas veces es en renta de vehículos o muchas veces el propio combustible, también hay que bajarle”, comentó.

No obstante, aseguró que los servicios públicos deberán mantenerse y que no pueden dejarse abandonados.

“El servicio tiene que quedarse, ¿verdad? El servicio, como siempre, no podemos dejar abandonado el servicio”, afirmó.

No es la primera vez que una declaración suya se vuelve viral

La declaración sobre el presupuesto ocurre después de que el alcalde protagonizara otro episodio que se volvió viral en redes sociales.

En agosto de 2025, durante la presentación de la décima edición de la Feria de la Butifarra, tuvo dificultades para responder una pregunta de un reportero sobre la sede del evento.

El periodista tuvo que repetirle la pregunta y, al intentar explicar los antecedentes de la feria, el alcalde comenzó a enlazar frases de manera confusa.

“Sí, pues es lo que digo, siempre ya se tiene, eh…, tenemos aquí al iniciador que inició con las butifarras, ¿verdad?, que en inicio se inició en la Plaza de la Juventud, luego se fue al Centro Cultural Juvenil”.

La respuesta fue calificada en redes sociales como un ejemplo de “cantinfleo” y el video comenzó a circular entre usuarios que cuestionaron la forma de expresarse del presidente municipal.