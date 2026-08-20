Huachicol, drogas y armas: Estos son los 6 delitos por los que investigan al alcalde de Paraíso, Tabasco

Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso, Tabasco, indicó que se encuentra en la Ciudad de México. (Foto: FB Alfonso Baca)

Tras el operativo Enjambre en Paraíso, Tabasco, que hasta el momento ha dejado ocho detenidos, el presidente municipal, Alfonso Baca Sevilla, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en su contra por seis delitos, entre ellos posesión ilícita de hidrocarburos, posesión de narcóticos y portación de armas de fuego.

El edil decidió reaparecer en un video difundido durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano, mediante el que negó haberse fugado para evadir a la justicia y confirmó que también están siendo investigados funcionarios y “otras personas”.

Baca Sevilla reconoció que desde el martes 18 de agosto se encuentra en la Ciudad de México, a donde, dijo, viajó por “motivos de trabajo y compromisos personales”. Además, sin precisar el lugar exacto en el que se encuentra, explicó que continúa realizando gestiones relacionadas con su cargo.

El edil informó además que contrató a un abogado penalista para conocer los señalamientos en su contra, así como de sus colaboradores, y preparar su defensa.

De acuerdo con el propio alcalde, la FGR lo investiga dentro de la carpeta FEDTABVHS/00749/2026 por los delitos de: uso ilícito de atribuciones y facultades, Tortura, Portación de arma de fuego sin licencia, Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Posesión ilícita de hidrocarburos y Posesión de narcóticos.

El político negó categóricamente haber cometido estas conductas y aseguró que demostrará su inocencia.

También cuestionó la legalidad de los cateos realizados en Paraíso y sostuvo que las órdenes judiciales presentaban irregularidades, entre ellas la falta de información específica sobre los domicilios, personas buscadas y funcionarios autorizados para participar en las diligencias.

Finalmente, acusó además que el operativo tuvo una intención política para afectar su imagen y la de otros funcionarios investigados, y sostuvo que se trata de una persecución política y del uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia.

“Me encuentro tranquilo de conciencia y actitud”, afirmó.

Movimiento Ciudadano respalda al alcalde de Paraíso

Durante la conferencia de Movimiento Ciudadano, a la que asistieron legisladores y los alcaldes de Tacotalpa y Emiliano Zapata, el diputado local Pedro Palomeque Calzada expresó el respaldo de la dirigencia estatal al alcalde y a las demás personas involucradas en las investigaciones.

El legislador pidió respetar el principio de presunción de inocencia y permitir que las autoridades realicen las investigaciones, pero también que los señalados tengan la oportunidad de defenderse.

Palomeque sostuvo que las actuaciones realizadas el 19 de agosto tienen, a juicio de Movimiento Ciudadano, “tintes políticos” y podrían estar encaminadas a afectar la imagen pública de los involucrados.

El partido llamó a la FGR y a las autoridades correspondientes a conducirse con prudencia y apego a derecho.

Mientras tanto, Baca Sevilla aseguró que regresará al Ayuntamiento una vez que concluya sus compromisos en la Ciudad de México y que enfrentará el proceso por la vía jurídica.