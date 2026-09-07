¿Qué sabemos de la filtración del video los hijos de AMLO durante una cena en la Condesa?

Los hijos de AMLO fueron captados en un restaurante de la colonia Condesa con tres amigos y socios.

Andy López Beltrán conocido como ‘Andy’, y su hermano Gonzalo fueron vistos en un restaurante italo-mexicano en la colonia Condesa. Esta información salió a la luz por medio de una filtración hecha por un columnista.

Al respecto de esta filtración, el periodista Raymundo Riva Palacio reflexiona sobre el informe y el interés por las actividades de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La autoría de la grabación del video es lo fundamental, por su diseño e intención política. Se puede argumentar, tomando como punto de partida, que la grabación se realizó desde un vehículo estacionado antes de que hubieran llegado al restaurante, por la ubicación para colocar la cámara, justo enfrente del local”, plantea el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Espionaje en la Condesa, que se publica este lunes en El Financiero.

Además, Riva Palacio deja abierta la posibilidad de que los teléfonos celulares de los hijos de AMLO estén interceptados y por eso alguien los esperó en el restaurante al que llegarían.

“Al menos en Estados Unidos hay ‘decenas’ de llamadas entre Andy y todo su entorno dentro de territorio estadounidense, particularmente entre teléfonos en Houston –donde tenía una oficina para sus negocios–, Nueva York y Bel Air, la zona donde viven varias de las grandes estrellas de Hollywood, en la costa del sur de California. Las llamadas fueron autorizadas por un juez, por lo que están judicializadas y pueden formar parte de un juicio”, explica el columnista.

¿Por qué grabaron a ‘Andy’ López Beltrán en la Condesa?

Sin embargo, esto no indica que el espionaje a ‘Andy’ López Beltrán haya sido por agentes estadounidenses o de inteligencia.

Además, quien grabó a los hijos de AMLO también conoce parte de sus movimientos debido a que sabía que se sentarían en la mesa donde normalmente lo hacen, explica Riva Palacio.

“La cámara estaba fija, aunque llegaban a manipularla para mostrar a los comensales, y fue colocada bajo un camuflaje –el vehículo– al otro lado de la acera. Quien lo hizo esperó las cinco horas de la encerrona y fue tomando datos de lo que veía”, cuenta el periodista.

Por las características de la grabación, se asume que se trata de un trabajo de inteligencia en el que, incluso, el audio del video fue ‘guardado’ para otra ocasión, pero que sí existe.

Este es el mensaje que se envía a los hijos de AMLO

Riva Palacio considera que parte de la relevancia del video filtrado es el contexto en el que ocurrió, a tan solo unas semanas de que se anunció el retiro de la visa de Andy López Beltrán.

“Quienes lo ordenaron no pretendieron mostrar actividades ilícitas o conspiraciones políticas o criminales, sino aprovechar el contexto en lo que se dio la cena”, explica el columnista.

Como parte del mensaje que se envía tras la filtración del video, es: “Los estamos siguiendo; los tenemos en la mira; son nuestros. En cualquier momento que quieran los autores intelectuales, les jalan la cobija”, agrega el periodista.

El fin de semana, Andy López Beltrán respondió a dichas grabaciones y aseguró que solo le interesa el “cónclave con la gente”, por lo que continúa recorriendo municipios de Tabasco.