Sheinbaum deslinda a hijo de AMLO del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum informó que en la próxima semana la FGR dará el primer informe sobre las causas que provocaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico. [Fotografía. Cuartoscuro]

La responsabilidad técnica del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos y un centenar de heridos, corresponde a los ingenieros encargados de la supervisión de la obra y no a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En julio de 2024, el expresidente López Obrador presumió que su hijo ‘Bobby’ fungió como supervisor honorario de las obras del Tren Interoceánico: “Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”, declaró.

La presidenta, en su conferencia matutina, afirmó, sin embargo, que el hijo de su antecesor únicamente tuvo una participación honorífica en la revisión de los tiempos de ejecución y no en la supervisión técnica.

“Él (Gonzalo López Beltrán) jugó un papel honorífico en la revisión más bien de los tiempos y de la construcción. Evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Más bien era una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos. Y la revisión, eso lo platicamos en su momento.

“Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidades”, sostuvo.

Anticipó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, prevé presentar un primer informe de la causa del descarrilamiento del tren la siguiente semana.

“Estamos esperando que esta semana, más tardar la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen; en lo que hacen un dictamen final, pero un primer dictamen de la causa del accidente. Con este primer dictamen de la causa del accidente, ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren”, dio a conocer.

Sheinbaum fue consultada en torno a la denuncia presentada por el PAN ante la FGR en contra del hijo del expresidente López Obrador por su presunta responsabilidad.

“Que se investigue todo, sí. Aquí no se cubre a nadie. Pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación, y dependiendo de la causa, evidentemente se revisa”, agregó.