FGR actualiza datos sobre el descarrilamiento del Tren Interocreánico: ¿En qué va la investigación?

La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario están encargadas de la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

A dos días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el avance de la investigación del accidente que dejó un saldo de 13 personas muertas y casi un centenar de heridos.

De acuerdo con la FGR, la prioridad es la reparación del daño a las víctimas. El lunes 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de un apoyo de 30 mil pesos a familiares de víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Tras el descarrilamiento, la FGR informó que ya concluyó con las necropsias correspondientes, al tiempo que se “han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible”.

Según el comunicado emitido la tarde de este martes 30 de diciembre, la FGR trabaja de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como con autoridades estatales.

¿Qué informó la FGR sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Como parte de la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, ha realizado la revisión documental del Tren. Además, se realizaron las inspecciones en la zona del accidente y se entrevistó al personal de la tripulación que estuvo el día del siniestro.

De acuerdo con la información del Tren Interoceánico, 241 pasajeros y 9 integrantes de la tripulación viajaban a bordo del convoy el día del descarrilamiento.

La FGR detalló que todo el proceso se ha realizado “en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.”

¿Quiénes participan en la investigación del accidente del Tren Interoceánico?

Además del personal del Ministerio Público y de la CEAV, en la investigación del accidente del Tren Interoceánico colaboran:

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

Protección Civil y Policía estatal.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Equipo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y

Personal de la Secretaría de Marina (Marina).

Entre los peritos que participan en la indagatoria se encuentran especialistas en fotografía y medicina forense; criminalística de campo; ingeniería civil y arquitectura; química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

¿Qué sabemos del conductor del Tren Interoceánico?

Durante la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el operador del Tren Interoceánico resultó ileso del accidente y agregó que le corresponde a la FGR determinar la situación legal del conductor.

“Eso tiene que informarlo la Fiscalía a partir de las investigaciones que hagan. Ya la fiscalía hizo entrevista con el operador y varias personas, tendrán ellos que informar qué es lo que procede y a partir de las investigaciones dar más información”, dijo.

¿Había reportes de fallas en el Tren Interoceánico? Esto sabemos

La presidenta Sheinbaum pidió esperar la conclusión de la indagatoria sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, luego de que fue cuestionada acerca de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que había advertido sobre deficiencias técnicas de la Línea Z del Tren Interoceánico.

“Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se iría a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía si se encuentran responsabilidades y cuál es la responsabilidad”, insistió.