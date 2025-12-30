Accidente del Tren Interoceánico: Confirman la muerte de la adolescente Luisa Camila

La tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos, incluyendo menores de edad. Uno de esos caos es el de Luisa Camila, una adolescente de 15 años.

El Gobierno de México confirmó el lunes la recuperación de los 13 cuerpos de personas fallecidas tras el accidente.

Luego de casi 48 horas de labores ininterrumpidas, autoridades federales confirmaron la localización sin vida de Luisa Camila, adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida tras el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), corporación que encabezó los operativos de búsqueda en la zona del siniestro, con apoyo de otras dependencias federales y estatales. La joven viajaba a bordo del tren con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, cuando se registró el descarrilamiento del tren que dejó 36 personas hospitalizadas.

Durante los días posteriores al accidente, la madre y la hermana de Luisa Camila, ambas sobrevivientes del siniestro, permanecieron en la región a la espera de noticias que permitieran albergar la posibilidad de encontrarla con vida. La confirmación de su fallecimiento marcó el desenlace de una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y a la comunidad de Salina Cruz, de donde era originaria la adolescente.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, antes de abordar la locomotora Luisa Camila compartió en redes sociales una fotografía en la que vestía un suéter gris y pantalón café. Esa imagen fue utilizada como referencia durante las labores de localización y difundida ampliamente tras el accidente ferroviario.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y reavivó el debate sobre las condiciones de operación y seguridad del proyecto ferroviario, considerado estratégico para el desarrollo logístico del sureste del país. Tras el siniestro, la operación del tren fue sometida a una revisión técnica y administrativa.

Un vagón del Tren Interoceánico cayó unos 7 metros en el accidente del 28 de diciembre. (Cuartoscuro)

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que las víctimas directas e indirectas del accidente del Tren Interoceánico reciben atención psicológica y acompañamiento jurídico por parte del Gobierno federal. Asimismo, aseguró que se cubrirán en su totalidad los gastos funerarios de las personas fallecidas, como parte de las medidas de apoyo a las familias afectadas.

El caso de Luisa Camila se suma a la lista de historias que evidencian el impacto humano del descarrilamiento de este tren en el sureste, una tragedia que ha dejado huella en Oaxaca.

Además de Luisa Camila, la niña Elena Solorza, de seis años, falleció en este accidente.