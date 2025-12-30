Descarrilamiento Tren Interoceánico: ‘Vías contaban con certificados de seguridad’, dice Sheinbaum

Las vías del Tren Interoceánico, construido y operado por la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se realizaron “con todos los requisitos técnicos” y los “certificados de seguridad”, refirió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien repudió las críticas a su gobierno por el descarrilamiento, ya que, dijo, su objetivo sólo es “denostar”.

Tras visitar a los heridos por el descarrilamiento, la mandataria, ante las quejas de las víctimas por la falta de medicamentos en los hospitales, prometió que “se les va a atender a todos”, aseguró “que no hay necesidad” de que los tengan que comprar por fuera y anunció un primer apoyo por 30 mil pesos.

En la conferencia matutina, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de su exconsejera jurídica Ernestina Godoy, y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, serán las dependencias encargadas de realizar un “análisis con rigor” para esclarecer el descarrilamiento del tren y no una institución independiente.

Puso énfasis en que el Tren Interoceánico, un vehículo denominado “hi-rail”, que va adelante todos los días antes de que inicie operaciones la locomotora, certificó que las vías estaban bien, información que estará a disposición de la FGR.

La presidenta fue además cuestionada en torno a la exigencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de pausar de inmediato todas las obras en proceso y el funcionamiento de aquellas donde hayan participado los hijos de López Obrador y sus amigos Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, con el objetivo de someterlas a una auditoría técnica independiente.

“No vale la pena, la verdad, no voy a debatir con el presidente del PRI, lo que sí es decirle a la gente que (…) estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador, y las nuevas que estamos haciendo se construyen con todos los requisitos técnicos, tienen certificados de seguridad”, sostuvo.

La mandataria, quien aseguró que el operador del tren “no está lesionado”, delineó tres prioridades: en primer lugar, garantizar la atención a las víctimas y sus familiares, en lo cual no sólo participan la Secretaría de Marina, el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, sino ella misma se trasladó a Oaxaca “para hablar con las familias”.

En segundo lugar, esclarecer “con mucho rigor” lo que ocurrió, para lo cual la FGR realiza todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren, y, por último, garantizar que las vías del tren “están en condiciones para operar nuevamente”.

Sheinbaum hizo un recorrido por la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz del IMSS.