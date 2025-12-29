Sheinbaum visita a heridos del Tren Interoceánico: Darán de entrada 30 mil pesos a víctimas del accidente

Un día después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Sheinbaum anunció apoyos para las personas que resultaron heridas.

El Gobierno de México dará un apoyo inmediato de 30 mil pesos a los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 29 de diciembre.

“Son 30 mil pesos para cada persona. Es para que no tengan que hacer gastos por esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos”, dijo a medios en su visita a los afectados en Oaxaca.

La presidencia Sheinbaum agregó que el Gobierno de México también apoyará a los familiares con los gastos de los funerales de las 13 personas que murieron por el descarrilamiento.

Sheinbaum declaró que la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se encargará de la dispersión de recursos para los afectados por el accidente del Tren Interoceánico.

Las autoridades federales apoyarán a los heridos que necesiten ser trasladados a otros hospitales para ser intervenidos quirúrgicamente. La Secretaría de Marina reportó que 36 pasajeros del Tren Interoceánico aún permanecen internados.

Sheinbaum aclaró que no visitará la zona donde ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico pues está asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a las personas heridas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Cuartoscuro/Carolina Jiménez Mariscal)

Ante las quejas por la falta de medicamentos en los hospitales, Sheinbaum prometió que “se atenderá a todos” los afectados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y remarcó que “que no hay necesidad” de comprar las medicinas por afuera.

Sheinbaum pide no especular sobre causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Un pasajero del Tren Interoceánico relató que la unidad “iba muy fuerte” antes de caer a una pendiente cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca.

“Mucha gente está allí tirada, pero muchísima gente, estamos tratando de sacarla, está muy triste”, dijo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no caer en especulaciones y dejar que la FGR y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario concluyan su investigación sobre el mortal accidente.

Sheinbaum también evitó responder a ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, quien exigió al Gobierno de México parar la construcción de nuevas rutas de trenes hasta aclarar las razones del accidente en Oaxaca.

“No vale la pena debatir con él. Lo que sí es decirle a la gente que estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del expresidente López Obrador y las nuevas que se están haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos y tienen certificados de seguridad”, defendió.

Accidente del Tren Interoceánico, revés para la Marina

El accidente del domingo 28 de diciembre marca el más reciente revés para la Marina, que también enfrenta críticas por denuncias de corrupción en un amplio escándalo de contrabando de combustibles.

En los últimos meses, Sheinbaum ha buscado frenar las redes de contrabando y recuperar enormes volúmenes de gasolina y diésel ilegales. Un alto almirante de la Marina fue arrestado en el marco de la investigación en curso, mientras que su anterior fiscal general fue desplazado del cargo el mes pasado.

Fue reemplazado por Ernestina Godoy, una persona de confianza de Sheinbaum desde hace años, quien ahora está a cargo de la investigación.

Con información de Bloomberg